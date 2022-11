Les caméras piétons des contrôleurs de bus de Cap Cotentin n'ont pas encore servies

Depuis le 21 octobre les 4 contrôleurs du réseau Cap Cotentin peuvent filmer et enregistrer leurs interventions dans les transports grâce à une petite caméra qu'ils portent sur eux. L'idée c'est d'avoir des preuves en cas de conflit dans le bus.

Une petite caméra qui veut dire beaucoup

Ces derniers mois, il y a eu plusieurs agressions, en avril dernier un contrôleur avait été violemment agressé par une adolescente de 16 ans qui l’avait mordu au bras et blessé à la tête. Suite à cela, l'agglomération du Cotentin avait promis des mesures. C'est donc fait avec ces caméras selon Arnaud Catherine chargé des mobilités pour l’agglomération et pour la Ville de Cherbourg-en-Cotentin "c'est une réponse forte et un message à l'ensemble des usagers du réseau car toutes incivilités sera enregistrées et j'espère que ce sera dissuasif". Alors porter ces petites caméras c'est aussi une sécurité pour les contrôleurs : "ça nous rassure pour protéger c'est très bien, on prévoit quand on filme c'est la loi. Pour l'instant on n'a pas eu besoin de la déclencher heureusement."

Les données et informations sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, elles sont effacées automatiquement des traitements