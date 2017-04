Les camions d’éboueurs plus rares en avril dans certains quartiers de Vienne

Depuis début avril, la ville de Vienne allège la fréquence de la collecte des ordures ménagères dans certains quartiers situés sur les hauteurs. Pour la communauté d’agglomération, il s’agit de faire des économies en optimisant les tournées des éboueurs.

En mars, les habitants ont reçu un avis dans leurs boîtes aux lettres, les informant qu'en avril, les bacs gris d'ordures ménagères ne seront plus vidés qu'une fois par semaine au lieu de deux fois, et les bacs jaunes de déchets recyclables un mercredi sur deux. 108 voies sont concernées.

Il s'agit de faire des économies, Bernard Louis, conseiller délégué à la gestion des déchets à ViennAgglo, ne s’en cache pas : « quand vous supprimez une collecte par semaine, l’économie est très substantielle ». Surtout dans des secteurs d’habitat dispersé, dans lesquels chemins et impasses sont nombreux, et nécessitent à la fois du temps et un kilométrage important pour les camions. Cette réduction sera possible du fait d’un constat : les bacs sont souvent très peu remplis. Il vaut mieux, pour optimiser les tournées, passer moins souvent, mais vider des poubelles pleines. Autres avantages : les automobilistes se trouveront moins souvent bloqués derrière un camion d'éboueurs, et une moindre circulation des poids-lourd sera bénéfique pour l'environnement.

Des bacs plus grands s'il le faut

Certains habitants s’inquiètent comme cette dame rencontrée montée de Coupe Jarret : « pour les poubelles jaunes, ça ira, parce qu’elles ne sont jamais bien pleines. Mais en ce qui concerne les bacs gris, nous en avons deux pour six copropriétaires, et à mon avis ça ne va pas suffire ». Bernard Louis en convient : « c’est vrai qu’il y a une différence entre une famille de deux personnes et une autre de quatre personnes. Mais ça, ça s’étudie, et s’il faut un bac plus grand, et bien il y aura un bac plus grand. »

Selon les rues, les bacs gris sont vidés le mardi ou le vendredi, et les bacs jaunes un mercredi sur deux à compter des 5 et 12 avril.