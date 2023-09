Les camions Menissez sillonnent les routes de la Sambre depuis 58 ans pour livrer du pain et bien plus encore

Ce coup de klaxon a fait courir des générations de gamins en quête d'une petite friandise comme Stéphanie qui est toujours cliente, elle se souvient "des petits pains, un bonbon, des kinder, ça on en a acheté pour nous et nos enfants".

ⓘ Publicité

Dans le camion approvisionné sur le site historique de la petite boulangerie Menissez fondée en 1965 au centre de Feignies, du pain évidemment mais au fil des années c'est devenu une petite épicerie explique Sylviane Lanty. La responsable des camionnettes et ancienne vendeuse liste en fonction des jours les légumes, les produits laitiers d'un producteur local, du poisson aussi sur commande, et des fleurs ! " ce qu'ils nous demandent on essaie de se le procurer" ajoute Sylviane Lanty.

loading

Des vendeuses confidentes parfois

Un service quotidien qui va bien au delà de l'épicerie s'amuse Helena, la vendeuse tout sourire qui tourne depuis 12 ans explique qu'elle peut aller à la pharmacie, déposer des lettres à la Poste, et même retirer de l'argent pour certaines personnes âgées.

Helena dans son camion épicerie Menissez © Radio France - RBV

Avec le temps Helena a même crée des petits codes avec ses retraités pour savoir s'ils ont besoin de pain ou pas comme chez Monique qui installe ses rideaux d'une certaine manière. La retraitée qui vit seule attend avec impatience la venue d'Helena "c'est indispensable pour moi ! et puis c'est mon soleil de la journée parce que si je ne parle pas à Helena, je ne parle pas bien souvent, et en plus ça m'évite d'aller en courses donc je dépense moins"

Au fil des années, la vendeuse et la cliente sont devenues des confidentes "on connait tout de notre vie, nos enfants, nos petits soucis".

Comme le facteur, Héléna est devenue aussi une sorte de vigie sur sa tournée, elle s'inquiète si untel n'a pas levé son rideau depuis un moment ou si untelle ne répond pas.

Hélena qui a une petite tasse à coté de son volant pour l'arrêt chez Lulu qui lui apporte tous les jours son petit café dans un thermos.

6 jours sur 7 de Feignies à Cousolre 13 camions sillonnent le secteur, 1200 clients par jour. Une activité pas forcément très rentable mais que le géant du pain veut quand même garder assure Michael Glineur, directeur du site. L'idée étant de garder les fidèles et de capter une nouvelle clientèle avec des "nouveautés sur la pâtisseries, des cheese cake, macarons, tout ce qui est produit tendance" explique Michael Glineur. Avec une volonté aussi de renforcer l'offre des petits producteurs de l'Avesnois