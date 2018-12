Les campements des gilets jaunes évacués ce mardi matin à Limoges

Limoges, France

Le ministre de l'intérieur Christophe Castaner avait prévenu. Les campements des gilets jaunes allaient être démantelés. Ce jeudi matin à Limoges, les pelleteuses ont commencé la destruction des campements installés à Grossereix et à Couzeix au croisement avec la D2000, sous surveillance policière, et sous le regard incrédule des gilets jaunes restés sur place.

C'est écœurant. On reconstruira et ça va être de pire en pire

A l'instar d'Isabelle, 50 ans, qui s'occupe de personnes en situation de handicap et présente depuis le 1er jour à Grossereix, tout près du family village :"C'est écœurant. Il y a un manque de respect par rapport aux citoyens. Les palettes ont été payées et offertes aux gilets jaunes. Tout le bois, y compris les piquets, devait être donné à des gens qui n'ont pas les moyens de se chauffer. En période hivernale, vous trouvez ça normal ? C'est honteux !"

La destruction du camp de Grossereix sous le regard des gilets jaunes présents sur place © Radio France - Jérôme Ostermann

Isabelle et les autres gilets jaunes du rond point de Grossereix, bien déterminés à continuer leur lutte :"On va construire ailleurs. Ça, ce n'est que de l'intendance. Si ils pensent nous affaiblir en tapant sur l'intendance... Ils nous tapent au portefeuille depuis des années. Ça, c'est rien pour nous. On reconstruira et ça va être de pire en pire. Si il le faut, je crèverais sur les barricades. On est dégoûtés mais encore plus motivés."

En colère de voir comment on est traité

Pascal aussi est en colère en regardant les pelleteuses détruire leur campement de fortune au rond point de Grossereix :"C'est plus de la colère que de la tristesse. Ils font ça n'importe comment. On aurait très bien pu démonté le truc, cela aurait été plus propre. On savait très bien que ce n'était pas fait pour durer. On n'allait pas rester là des années. Mais je suis en colère de voir comment on est traité. C'est lamentable. C'est pas ça qui va nous calmer. Ce ne sont pas des mesures faites pour apaiser. "

Sur la route de Toulouse près du Chrono Drive, les gilets jaunes ont préféré mettre le feu à leur campement avant l'arrivée de la police. En Corrèze, il n'y a pas encore de destruction de camp ce mardi.