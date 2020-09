Le salon des camping-cars de Cagnes-sur-Mer a le sourire: les ventes sont en hausse

Il se vend en France environ 20.000 camping-cars par an contre 60.000 en Allemagne. Les allemands sont les champions européens mais les français s'y mettent et rattrapent leur retard. "Depuis 5 ans, nous observons une augmentation des ventes de 5 à 10 % chaque année, confirme Hemrick Contanciel, responsable commercial chez Car-Loisir et organisateur du salon du camping-car à Cagnes-sur-Mer. _Et ce n'est pas terminé ! Avec l'arrivée des nouveaux véhicules dits vans et fourgons aménagés, nous séduisons une nouvelle clientèle, plus jeune, plus attirée par le côté combi des années 1970." _Des jeunes de moins de 40 ans qui trouvent dans ce mode de déplacement une forme de liberté mais qui ne veulent pas les gros véhicules prisés eux par les personnes de plus de 50 ans. "Le van c'est ce qui nous correspond, avoue Solène, future acheteuse. Le minimum de confort à l'intérieur. Pas plus grand qu'une grosse voiture. _On se gare dans la rue entre deux séjours. On ne paye pas plus cher au péage_. Les parkings souterrains nous sont accessibles. C'est parfait ! En plus, nous, quand on est en vacances, poursuit cette jeune trentenaire, on est dehors tout le temps. Alors ce type de van, de fourgon aménagé c'est ce qu'on recherche. Et quand on aura un enfant, on pourra continuer à l'utiliser".

Les ventes de camping-cars en forte progression en France ces 5 dernières années. © Radio France - Laurent Vareille

"C'est la liberté"

Un peu plus loin Pierre, antibois à la retraite lorgne sur un tout autre engin. On est dans la catégorie supérieure; 5 couchages, une douche, des WC, tout le confort d'un petit appartement. Pierre possède des camping-cars depuis des années. "C'est la liberté. Vous partez quand vous voulez. Une fois, nous sommes allés en Bretagne. Il ne faisait pas beau, on a tourné la clé et on s'est retrouvé à Royan. Et hop, Viva !" L'homme est passionné. C'est son mode de vacances et il ne le changerait pas pour rien au monde. Il avoue faire d'autres séjours parfois. Prendre l'avion par exemple mais le camping-cars et les rencontres qui vont surclasse le reste.

Des intérieurs qui sont de plus en plus confortables pour les grosses unités. © Radio France - Laurent Vareille

Des camping-cars pas toujours bienvenue.

Et ce n'est pas en plus la crise du coronavirus qui va dire le contraire. "Nous avons vu des clients venir nous voir pour concrétiser plus vite un projet d'achat, explique Hemrick Contanciel. Il faut dire qu'avec un camping-car on évite les annulations de séjours, d'avions. On reste de toute façon confiné dans son véhicule en famille et en plus on part où on veut. Loin ou non, on choisit au besoin à la dernière minute." Forcément l'époque actuelle pousse à ce type de vacances. Mais les camping-cars restent un véhicule à moteur avec des déplacements qui nécessite des pleins d'essence. La motorisation électrique ou du moins hybride n'est pas encore proposée. L'accueil de ces mini camions est aussi un souci. De nombreuses communes sur la Côte d'Azur ne leur réservent pas forcément un bon endroit pour stationner. "C'est spécifique aux zones touristiques et aux Alpes-Maritimes, fustige Pierre. Si vous allez ailleurs ce n'est plus du tout pareil. Et puis il y a des clubs de camping-cars, comme France-Passion qui propose des lieux pour nous, gratuit, chez l'habitant. Et ça c'est le top ! On fait des rencontres. Ça devient même parfois des amis".