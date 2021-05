Les camping-cars sont de retour sur la côte bretonne

Avec un week-end prolongé et la levée progressives du confinement les aires d’accueil pour camping-cars se remplissent en Bretagne. Sur celle de Saint-Benoît-des-Ondes en baie du Mont-Saint-Michel, les camping-cars s'alignent les uns à côté des autres à quelques mètres du bord de mer. Il reste encore des emplacements libre mais Claudine a remarqué beaucoup monde sur la route depuis Rouen : "On en voit beaucoup de camping-car là ! On s'est dit ça y est on est lâchés."

Claudine est arrivée vendredi 14 mai avec son mari Jean-Yves. Après deux mois de sédentarité forcée en Normandie le couple retrouve avec bonheur le voyage et toute la vie qui va avec explique Jean-Yves : "Rencontrer du monde, des gens qu'on ne connaît pas comme d'autres camping-caristes. Voir des vieilles pierres aussi, des villages. On s'envole, on s'évade. on en avait besoin."

"On roule et on s'arrête là où ça nous plaît"

"Même si on ne va pas loin on change d'horizon, on respire un peu", confie Claudine dans un soupir de soulagement. Quelques emplacements plus loin, Michel rentre dans son camping-car. il est originaire de Cholet dans le Maine et Loire, et est arrivé il y a une semaine. "On en a marre d'être à la maison. Et puis ce sont des aires calmes, c'est spacieux et c'est ce qui nous manque un peu. Et puis il faut bouger", lâche le Choletais qui reprend le volant, mais pas pour rentrer à la maison, le voyage continue vers Brest dans le Finistère.