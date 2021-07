Les campings de l'Yonne peuvent compter sur les habitués et les cyclo-touristes

C'était le premier grand week-end des vacances estivales mais les campings de l'Yonne ne sont pas encore complet. Entre le coronavirus et la météo, les vacanciers se font attendre. En revanche, les habitués et les cyclotouristes sont là et profitent du calme, exemple dans le Tonnerois.

C'est un début de vacances en douceur dans les campings de l'Yonne. Entre météo encore printanière et risque sanitaire, les campings n'ont pas encore fait le plein alors que les vacances ont officiellement démarré ce vendredi soir. Ce n'est pas pour déplaire aux habitués qui viennent chaque année dans le même camping, ni même pour les cyclotouristes qui profitent du calme pour se reposer avant de reprendre la route. Exemple, dans le tonnerrois.

_" Depuis l'ouverture mai juin c'est une saison en baisse"explique Michel Moutet, qui gère le camping municipal de Lézinnes et est à la tête de la Fédération Départementale de l'hôtellerie de plein air dans l'Yonne. Météo, crise sanitaire, élections ont ralenti le démarrage de la saison selon lui. "Pour l'instant, voilà qu'on n'a pas retrouvé la confiance de nos vacanciers étrangers et français"._ Pour autant il reste optimiste, la saison devrait démarrer aux alentours du 14 juillet, dans le courant de la semaine et le week-end prochain selon lui.

Pêche, vélo et randonnée pour Catherine et Denis

Dans son camping, moins de la moitié des emplacements ont trouvé preneurs. Il y a notamment des habitués comme Catherine et Denis Ils viennent chaque année se ressourcer " on marche 10 à 12 km tous les jours, par n'importe quel temps. Quand il y a une petite éclaircie, on fait du vélo " explique-t-elle. Son mari évoque son autre passion : la pêche en no-kill : " c'est à dire que je remets tout à l'eau. Mais je prends en moyenne une dizaine de poissons au quotidien. "

Retrouver les amis et voyager à vélo pour Gérard

Sur l'emplacement voisin Gérard et ses amis s'apprêtent à prendre une bière sous le soleil encore timide de ce 11 juillet. Après un été 2020 gâché par le covid, ils ont renfourché la petite reine et découvrent le coin. " On a retrouvé des amis qu'on n'a pas vus depuis presque deux ans. " explique Gérard qui prend une carte et montre les circuits réalisés par le groupe : "On n'a pris le canal, on a été jusqu'à Tanlay, on a été voir le château. Après on a continué par le canal jusqu'à Tonnerre" . Il reste encore quelques jours avant pour certains de rentrer chez eux, pour d'autres de prolonger les vacances à vélo à travers la France.

2600 kilomètres en famille et à vélo

Le cyclotourisme se pratique aussi en famille. Ensemble, ils ont déjà parcouru 2600 kilomètres et se dirigent vers les Vosges. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le canal de Bourgogne attire les touristes qu'ils soient entre amis ... ou en famille ! Au camping de Tonnerre une petite famille a planté sa tente ce samedi en fin d'après-midi. Depuis un mois et demi papa et maman pédalent pendant que les filles de 8 mois et 3 ans sont à l'arrière. Ensemble, ils ont déjà parcouru deux mille six cents kilomètres.

"On a suivi, entre autre, un itinéraire qui s'appelle la Vélodyssée, qui suit toute la côte atlantique. On a pris des choses cool, comme le pont transbordeur de Rochefort " explique cette maman, qui ironise aussi un peu " on fait du tourisme d'aires de jeux". C'est l'un des critères pour choisir chaque jour leur étape du soir. " On les choisit en fonction de ce qu'ils ont pour les enfants. Ici si on devait occuper les enfants, on pourrait se poser dans la salle commune, il y a la télé, il y a des livres. C'est génial ! " . Ils reprendront la route dès ce lundi avec un objectif : rallier les Vosges.

Comme eux face à la crise sanitaire cet été 85% des Français déclarent vouloir rester en France pour prendre leurs vacances.