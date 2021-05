Les campings de Loire-Atlantique font le plein pour le pont de l'Ascension

En Loire-Atlantique, bon nombre de campings affichent complets pour les quatre jours du pont de l'Ascension. Même si la météo s'annonce capricieuse et si leurs piscines et restaurants restent fermés en raison de la situation sanitaire, leurs mobil-homes sont plébiscités.

A l'accueil du camping Paradis Les Rochelets à Saint-Brévin les Pins, ces derniers jours, Rachel et ses collègues passent beaucoup de temps au téléphone. Pour l'heure, l'établissement et ses 230 emplacements sont quasiment vides. Et même si la piscine et le restaurant sont fermés, si la météo s'annonce capricieuse, les clients sont attendus nombreux dès ce mercredi soir. Beaucoup arrivent du grand ouest, de région parisienne et du nord de la France. L'établissement affiche complet pour le week-end de l'Ascension et pour celui de la Pentecôte.

Depuis un an, les équipes ont appris à s'adapter à la crise sanitaire. Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés en de nombreux endroits. Les clients ne rentrent quasiment plus dans le bâtiment de l'accueil. Tout se fait en drive et ils sont accompagnés directement jusqu'à leur location.

Profiter du plein air

Les clients veulent s'aérer la tête, profiter du plein air . C'est vraiment partir de chez soi, changer d'air. Et même si avant le 19 mai, les piscines extérieures ne sont pas ouvertes, les gens vont faire autre chose. Ils vont profiter pour se balader sur la plage, à vélo, être en famille". Rachel du camping Paradis Les Rochelets

Les piscines extérieure et intérieure sont fermées au camping Le Fief © Radio France - Anne Patinec

Toujours à Saint-Brévin, le camping du Fief fait également le plein pour ces quatre jours. Le propriétaire Thierry Berthebaud n'en pouvait plus de voir son établissement et ses 8 hectares déserts : "On a hâte de les retrouver. On fait le maximum, on essaie de proposer autre chose" explique le propriétaire du camping qui emploie jusqu'à 80 salariés en saison . Les clients pourront acheter des plats à emporter au restaurant. Et quelques activités extérieures sont proposées comme une course d'orientation.

Les piscines extérieures pourront rouvrir dans une semaine tout comme les terrasses, un plus pour le week-end de la Pentecôte.