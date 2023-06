Les campings du Pyla toujours en chantier doivent rouvrir coûte que coûte pour la saison estivale

Un vaste chantier est toujours en cours au pied de la Dune du Pilat. C'est le chantier de reconstruction des 5 campings détruits par l'incendie de La Teste le 18 juillet dernier. Quelques jours après le sinistre le président Emmanuel Macron avait promis que ces campings seraient reconstruits et rouvriraient cet été.

A ce jour seul les Flots Bleus ont rouvert, c'était en avril dernier. Trois autres établissements devraient pouvoir rouvrir d'ici la mi-juillet. Le 5ème, le camping de la Forêt, restera fermé cet été.

Au départ ils s'étaient fixés la date du 1er juillet mais c'est mission impossible. Au Pyla Camping, au Petit Nice et au Panorama les ouvriers s'activent toujours. Ici on monte la charpente d'un bâtiment, à côté on enterre encore des réseaux d'eau ou on fini d'installer les nouveaux mobil homes. "On va avoir quelques jours de retard" concède le propriétaire du Pyla Camping.

Chantier interdit au public au Panorama © Radio France - Stéphane Hiscock

Au pire les établissements doivent rouvrir avant le 12 juillet. C'est une date couperet pour les assurances. Les campings du Pyla ont été évacués le 12 juillet 2022. Pour toucher l'indemnisation de perte d'exploitation il faut absolument rouvrir un an avant cette date.

Des nouveaux mobil-homes mais peu d'ombre © Radio France - Stéphane Hiscock

C'est donc une course contre la montre qui est engagée et une réouverture qui sera fera à minima. Les établissements ne pourront pas ouvrir l'ensemble de leurs installations. Même aux Flots Bleus qui accueille des campeurs depuis le mois d'avril, la piscine est toujours en chantier.