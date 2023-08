Les campings du Vaucluse s'adaptent aux cyclotouristes, de plus en plus nombreux sur la ViaRhôna

À seulement deux kilomètres de la ViaRhôna, le camping l'Art de vivre affiche complet. La moitié des emplacements sont occupés par des cyclotouristes. Ils font étape ici pour reprendre des forces. "On a déjà parcouru 300 kilomètres. On fait environ 40 kilomètres par jour avec nos trois enfants", confie ce père de famille qui s'apprête à visiter Chateauneuf-du-Pape. Le cyclotourisme, qui consiste à voyager uniquement à vélo, représente tout de même un budget élevé. "C'est difficile de trouver des campings accessibles, surtout que ça peut être cher sur le long terme", explique un jeune cyclotouriste anglais.

S'adapter au cyclotourisme

Ces touristes dépensent beaucoup, ce qu'a constaté le directeur du camping. Mathieu Trochecèque peut compter sur le cyclotourisme qui " représente une bonne partie de (son) chiffre d'affaires ". Conscient des dépenses de ces campeurs, il propose des tarifs avantageux spécialement pour eux. Comptez 13 euros la nuitée seul, 20 euros maximum à deux.

Il a mis des tarifs préférentiels en place, mais a aussi totalement adapté la saison au développement de ce type de tourisme. Il ouvre de mi-avril à fin septembre, car c'est la période à laquelle la ViaRhôna est la plus empruntée. Il pense même à étendre cette période. "Peu importe la période, qu'il y ait pluie, vent, neige... les cyclotouristes sont toujours là et continuent de remplir le camping". Cette stratégie pourrait être payante : ces touristes à vélo dépensent en moyenne 18 euros de plus que les autres chaque jour.