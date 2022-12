Les candidates Miss France, en ballade à Châteauroux

Tout a commencé par un faux départ. La voiturette dans laquelle se trouvait, entre autres, Miss Centre Val-De-Loire (Coraline Lerasle), tombe en panne à la sortie de la cité du numérique. Changement de voiture en express et voilà le cortège parti à la rencontre des habitants de Châteauroux.

Diane Leyre, Miss France 2022 rendra sa couronne lors de la cérémonie © Radio France - Corentin Bemol

Des dizaines de personnes attendaient déjà les candidates à la sortie. Elles étaient toutes deux ou trois, debout dans des voitures 2chevaux de toutes les couleurs. Après la ballade elles se sont arrêtés place de la République. Des centaines de personnes les attendaient "c'est un honneur qu'elles viennent à Châteauroux pour faire découvrir la ville" commente Jacqueline". "C'est une tradition française" ajoute Monique, balayant d'un revers de la main d'éventuelles critiques qui visent ce concours.

Séance photo dans le froid pour les candidates © Radio France - Corentin Bemol

Concours sexiste et rétrograde ?

Car tout le monde n'es pas aussi extatique. Un groupe de cinq lycéennes passe par hasard sur la place, et repart aussitôt. Si quelques-unes d'entre elles avouent avoir regardé et suivi des cérémonies lorsqu'elles étaient plus jeunes, elles sont aujourd'hui plus durs avec le concept : "Ce concours donne une mauvaise image des femmes. Ça donne l'impression que seul la beauté compte. Elles sont toutes belles, jolies, bien maquillés. Dans la vraie vie on est pas comme ça. C'est un peu dérangeant".

Il y'a quelques jours, dans une interview à TVmag, la chanteuse Elodie Frégé, pourtant ex-membre du jury Miss France, avait avoué son incompréhension face à ce spectacle : "« C’est très étrange quand même de mettre les femmes sur un plateau et de dire : ‘tiens, elle, c’est la plus belle, elle, c’est celle qui parle le mieux, qui a les plus grands yeux… Je ne sais pas. » avait-elle déclaré.

Diane Leyre, la miss France 2022 rejette ces accusations de sexisme : "Quand j'entends ça, ça m'irrite. Quand je vois des femmes comme Sylvie Tellier qui mettent en place des associations comme les bonnes fées auprès des femmes atteintes de cancer, Je me dis qu'il faut être digne de cette écharpe. Je trouve ça dommage de dénigrer celles qui ont tenté de mettre en avant la voix des femmes. Parce que c'est ça ce concours : mettre en avant la voix des femmes".

Quoi qu'il en soit l'engouement est là, les places pour le MACH36 sont partis en un rien de temps. Cérémonie officielle Miss France 2023, le 17 décembre, retransmis en direct sur TF1.