Conséquence des fortes chutes de neige de la semaine dernière, les carrossiers se frottent les mains. Entre les voitures qui ont fini au fossé, celles qui ont pris des arbres, les petites collisions matérielles et les voitures qui ont pris l'eau, les interventions sont en fortes hausse

Chez Zammit à Montpellier, le nombre de dépannages a doublé entre mercredi et jeudi. Certaines voitures ont pu repartir, mais d'autres vont devoir être réparées : une hausse de 25 % de l'activité pour le carrossier et ce n'est sans doute pas fini.

Laurent Zammit, le patron de la carrosserie voit arriver dans ses ateliers des voitures inhabituellement endommagées : "Le sinistre caractéristique après une glissade sur la neige, c'est le choc dans la roue qui va déformer la roue et tous les éléments mécaniques qui s'y rattachent, les amortisseurs, mais aussi les bras, les fusées, les directions, les transmissions. Toutes ces pièces peuvent être endommagées et parfois doivent être remplacées pour la sécurité".

"Les arbres font aussi de gros dégâts sur la carrosserie."

Mais Laurent Zammit voit aussi arriver des voitures endommagées par les chutes d'arbres : "Quand un arbre tombe, c'est souvent le pare brise, mais aussi les vitres latérales, le toit qui est difficile à réparer et souvent aussi un côté du véhicule et si on n'a pas de chance, la neige et l'eau sont rentrés dans l'habitacle, donc y a de l'humidité et les éclats de verre peuvent endommager les garniture de portes et de sièges."

Les roues sont souvent tordues par les chocs © Radio France - Elena Louazon

