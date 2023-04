Les cas de méningites en forte augmentation ces derniers mois en France

Les infections de méningites à méningocoque inquiètent les autorités. Après plus de deux années de baisse, de plus en plus de cas sont recensés ces derniers mois. Santé publique France a compté 84 cas en décembre 2022 , une incidence qui se situe à un niveau élevé. Le nombre de cas continue de progresser début 2023.

ⓘ Publicité

Les jeunes adultes et les nourrissons sont particulièrement touchés par cette infection. Les méningocoques sont des bactéries qui peuvent provoquer des maladies très graves comme les méningites ou les septicémies. Ils sont normalement présents dans la gorge et le nez de nombreuses personnes. La maladie peut rapidement dégénérer. Elle se transmet par la toux et les postillons. En 2022, selon Santé publique France, 10% de décès ont été rapportés parmi les cas de méningites à méningocoque.

Plusieurs foyers en Auvergne-Rhône-Alpes et à Strasbourg

Des foyers ont été identifiés ces derniers mois notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après seize cas, dont un décès, d'infection invasive à méningocoque B avec un nouveau variant recensés depuis près d'un an, l'Agence régionale de santé (ARS) a appelé 56.000 jeunes à se faire vacciner. "La méningite est une maladie grave, qui peut provoquer des séquelles définitives et même des décès", a expliqué à l'AFP la docteure Anne-Sophie Ronnaux-Baron, responsable du pôle régional de veille sanitaire à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Une autre épidémie est survenue en novembre 2022 à Strasbourg. Elle a concernait d'abord des jeunes adultes qui fréquentaient des établissements nocturnes à Strasbourg. Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2022, 6 cas liés à la même souche bactérienne sont survenus en Alsace.

La vaccination vivement recommandée

La circulation du virus est particulièrement importante depuis la levée des gestes barrières liés à la pandémie de Covid-19. La vaccination à la méningite est inscrite dans le calendrier vaccinal 2022 depuis un an. Mais il ne protège pas contre deux sérogroupes, le W et le Y qui circulent actuellement davantage.

"Les recommandations sont en train d'être revues et il est possible qu'il y ait un élargissement des recommandations", explique à France Inter Daniel Floret, professeur de pédiatrie et vice-président de la commission technique des vaccinations à la Haute autorité de santé. En Belgique, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, la population a accès un vaccin qui cible toutes les souches qui circulent. Une stratégie pour laquelle militent aussi de nombreux pédiatres français.