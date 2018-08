Les cascades du Sautadet à La Roque-sur-Cèze sont l'un des sites touristiques les plus fréquentés du Gard rhôdanien. C'est aussi l'un des plus dangereux : 30 morts depuis 1960. Nombreux sont en effet ceux qui bravent l'interdiction de se baigner. Au grand désespoir du maire.

La Roque-sur-Cèze, France

Edmond Jouvenel est le maire de La Roque-sur-Cèze. Il ne sait plus quoi faire pour faire entendre raison aux nombreux touristes qui se rendent sur le site des cascades du Sautadet. Chaque été, ce sont chaque jour, près de 700 voitures qui stationnent sur le parking attenant.

Plusieurs milliers de personnes sont attirées chaque été par ce lieu idyllique. La Cèze y a creusé au fil des siècles d'énormes marmites. Des bassins placés en cascade.

"On a des marmites qui se sont formées. Avec le courant et les rouleaux qu'elles procurent, elles vont plaquer automatiquement les baigneurs au fond de l'eau. C'est comme ça que malheureusement, on a des noyades".

Le commandant Eric Guiboud- Ribaud qui dirige le centre de secours des pompiers de Bagnols-sur-Cèze Copier

Même s'il est très attirant, le lieu est strictement interdit à la baignade et aux sports nautiques. Trop dangereux.

Trente morts depuis 1960

Pour prévenir les visiteurs, de nombreuses pancartes et banderoles ont été installées des deux côtés de la rive, en français et en anglais, rappelant le danger que représentent ces cascades. Depuis cet été, deux drapeaux rouges ont aussi été installés. Pas de quoi dissuader les plus téméraires.

Pour faire de la prévention, le maire avait fait venir sur place ce lundi le directeur de cabinet du préfet du Gard, les gendarmes et les pompiers.

Le @Prefet30 et les @pompiersdugard sur le site des cascades du Sautadet pour faire de la prévention. Malgré baignade interdite, 700 voitures par jour. Nombreux accidents . pic.twitter.com/5dkpuJNJ4G — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) August 13, 2018

"Sur le papier, on pourrait interdire le site, mais déjà, c'est magnifique donc ça serait dommage de priver les gens d'un tel point de vue. Et après, il faut être réaliste : interdire un site pareil au public, c'est impossible à mettre en oeuvre." Thierry Dousset, directeur de cabinet du préfet.

Une plage de galets tout près des cascades pour se baigner

Le meilleur moyen de profiter du site, c'est de se baigner à la plage de galets en aval des cascades. Un sentier y mène depuis le parking.

Reportage aux cascades du Sautadet Copier

Plusieurs milliers de personnes tous les jours © Radio France - Sylvie Duchesne

Des banderoles en français et en anglais © Radio France - Sylvie Duchesne