Les pompiers professionnels ont toujours besoin de volontaires pour assurer l'ensemble de leurs missions. A Arcachon et La Teste, les casernes lancent un message commun : donnez un peu de votre temps et rejoignez nous !

Les casernes d'Arcachon et La Teste recherchent des sapeurs-pompiers volontaires

Les capitaines Florent Leali (Arcachon) et François Castaing (La Teste) entourent Julie Boyer, pompier volontaire

Les casernes de La Teste-de-Buch et Arcachon lancent un appel à la population : elles manquent cruellement de pompiers-volontaires.

A Arcachon ils sont seulement 20, dans l'idéal il en faudrait trois fois plus pour soulager les pompiers professionnels dans leurs missions au quotidien. Même problème à La Teste avec un déficit d'environ 30 sapeurs-volontaires.

En cause selon les pompiers : la difficulté pour les jeunes de se loger sur des territoires où le prix des loyers a beaucoup augmenté et une baisse du bénévolat en général en France.

Le capitaine François Castaing, commandant de la caserne de La Teste, dresse le profil de la recrue idéale : "on cherche des personnes âgées de 18 à 60 ans qui ont tout simplement envie de donner un peu de leur temps".

François Castaing, commandant de la caserne de La Teste

Les pompiers ont besoin de renforts et pas la peine d'être un surhomme explique le capitaine Florent Leali, chef de la caserne d'Arcachon : "l'image du pompier "héro" date un peu. Nous on cherche simplement des femmes et des hommes qui s'engagent pour leur prochain".

Julie Boyer, pompier volontaire à Arcachon et son capitaine Florent Leali

Alors si ça vous tente il suffit de pousser la porte de la caserne !