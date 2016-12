Les casernes rénovées de Libourne doivent changer l'image de la ville

Les anciennes casernes de la gendarmerie à Libourne vont faire peau neuve et accueillir un complexe hôtelier haut de gamme, une école de gastronomie internationale et un pôle de congrès. Les travaux doivent débuter dans les mois à venir et attirer davantage de touristes à Libourne.

La reconversion des anciennes casernes de Libourne est désormais lancée. En septembre, l'Etat a validé le projet présenté au printemps dernier. Le permis de construire a été déposé cet automne et le chantier devrait débuter en cette année 2017. Si tout se passe bien, l'école de cuisine internationale prévue sur le site devrait même accueillir ses premiers étudiants dès le mois d'octobre prochain. Le site de sept hectares sera rénové par la Financière Vauban pour un coût de 40 millions d'euros. Outre l'école de gastronomie, les casernes qui accueillaient auparavant l'ancienne école des sous-officiers de gendarmerie (ESOG) intégreront selon le projet, un hôtel cinq étoiles, un deuxième hôtel trois étoiles, un restaurant gastronomique et deux brasseries. Il y aura également un pôle de congrès et un espace pour les vins libournais.

EN VIDÉO : Les casernes, un nouvel atout pour attirer des touristes à Libourne

►►► A lire aussi : Voici le projet de réhabilitation des anciennes casernes de Libourne