Les cathédrales de Perpignan et Elne sonnent le glas pour Notre-Dame de Paris

Perpignan, France

Moment d'émotion ce mercredi soir à Perpignan et à Elne : les deux cathédrales ont fait sonner le glas pendant un quart d'heure, en hommage à Notre-Dame de Paris. La grosse cloche du carillon est entrée en action à 18h50 précises, heure du début de l’incendie.

Ce tintement de cloche très lent et sur une seule note ne se fait entendre qu'en de très rares occasions. En 2017, c'était pour rendre hommage aux six adolescents décédés à Millas dans l’accident de leur bus scolaire. En 2016, pour le père Hamel assassiné dans son Eglise de Saint-Etienne du Rouvray. Et l'année dernière, pour les 100 ans de la fin de la Grande guerre.