Les catholiques de Bergerac retrouvent une véritable église pour le jour de Noël

Bergerac, France

À Bergerac, les trois messes de la veille de Noël ont été délocalisées salle Anatole-France, à cause de la fermeture de l'église Notre-Dame, interdite par crainte d'infiltrations dans la toiture. Le gymnase a pu accueillir 800 personnes à la messe de 17h, et quelques centaines à 21h et pour la messe de Minuit, mais les prêtres de Bergerac ont décidé de rapatrier les célébrations en centre-ville, dans l'église Saint-Jacques, jusqu'à la fin du diagnostic de la toiture de Notre-Dame. La toiture de l'église Notre-Dame a été endommagée par la tempête Fabien, et la mairie de Bergerac l'a fermée depuis le lundi 23 décembre.