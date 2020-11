Les catholiques de Dijon sont appelés à manifester le dimanche 22 novembre pour le retour de la messe

Confinement oblige, les cérémonies religieuses en public sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Une situation qui ne plaît pas à tous les fidèles, même si le diocèse de Dijon a décidé en attendant un retour à la normale, de diffuser en direct les cérémonies célébrées par l'Evêque de Dijon sur la chaîne You Tube du diocèse.

Un groupe "Manifestons pour la messe à Dijon" s'est créé sur Facebook et diffuse ce mercredi, un appel à manifester le dimanche 22 novembre à 15h, place de la Libération à Dijon.

Le gouvernement qualifié de "liberticide"

Parmi les arguments avancés pour justifier cet appel, on peut notamment lire sur cette page Facebook "Parce que la messe est un besoin bien plus que vital, parce que sans l'Eucharistie, c'est notre âme qui meurt, parce qu'il est hors de question que nous, catholiques, nous nous taisions une nouvelle fois devant ce gouvernement liberticide ! Venez manifester dimanche après-midi, envahissons la place de la Libération et faisons entendre nos voix !"