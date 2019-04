Les catholiques du Pas-de-Calais en communion avec les catholiques parisiens

En pleine Semaine Sainte, les catholiques de France et d'ailleurs pensent au désarroi des parisiens privés de Notre Dame de Paris pour la messe de Pâques. Mgr Jean-Paul Jaeger, l'évêque d'Arras, a invité les fidèles réunis à la cathédrale d'Arras à prier pour catholiques parisiens.

Arras, France

Les catholiques l'appellent la "messe chrismale", celle au cours de laquelle sont bénies et consacrées les huiles qui accompagneront les sacrements à travers le diocèse et jusqu'à Pâques l'année prochaine. La messe chrismale a été célébrée ce mardi à la cathédrale d'Arras.

"Notre cathédrale est un peu fraîche, mais elle est là, debout, et nous sommes heureux de pouvoir nous y rassembler ce matin" a tout d'abord déclaré Mgr Jaeger, l'évêque d'Arras, avant d'ajouter "notre première pensée va vers nos frères et nos soeurs de Paris qui ne pourront pas célébrer leur messe chrismale dans leur cathédrale Notre-Dame". Face à l'évêque tous les prêtres du diocèse et leurs paroissiens revoient en boucle les images terribles de l'incendie qui a ravagé en direct l'édifice emblématique.

Tous les prêtres du diocèse d'Arras et leurs paroissiens ont une pensée pour les catholiques parisiens privés de leur cathédrale © Radio France - Claire Mesureur

Mais pas question de baisser les bras. "Nous sommes sûrs, reprend Mgr Jaeger, que la foi qui sommeille parfois dans le coeur de nos contemporains saura redonner à Notre Dame de Paris sa place au coeur de notre humanité"

Ma foi est encore plus brûlante que ces flammes...

Les prières des fidèles accompagnent celles de leur évêque. "C'est désolant, dit cette femme, ce sont des pierres, ça va être reconstruit, mais on est tristes quand même".

Une autre ajoute: "ces images étaient terribles, j'ai beaucoup souffert, mais ma foi est plus brûlante que ces flammes et je pense qu'on va reconstruire une nouvelle cathédrale à l'image de notre religion aujourd'hui".