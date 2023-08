Les centres aérés de Toulouse s'adaptent à la canicule

En période de canicule, les centres aérés s'organisent pour protéger les enfants dont ils ont la garde. Au "Petit Capitole", à Toulouse, 40 élèves maternelles, 60 en cours élémentaire et 15 adolescents, sont gardés chaque jour depuis début août. Le programme des activités est adapté à l'épisode de chaleur. "Le matin on fait des jeux à l'extérieur en restant à l'ombre des arbres, détaille Audrey Dumet, la directrice de l'établissement. et l'après-midi on fait des jeux à l'intérieur des bâtiments qui sont climatisés".

Un nouvel espace de jeux rafraîchissants

Au déjeuner, le menu est adapté. Dans leurs assiette, les enfants trouveront une belle ration de crudités, et une part réduite de matières grasses. Ils sont aussi encouragés à boire davantage, comme le raconte Audrey "des bidons d'eau sont mis à disposition, et les animateurs ont pour consigne de les faire boire toutes les 30 minutes."

Cette année, il y a aussi une nouveauté dans le jardin de ce centre aéré. La mairie de Toulouse a fait installer début juillet une "plateforme aqualudique", pour prévenir les éventuelles canicules. Il s'agit d'un espace de jeux, avec des fontaines en forme de tortue, de poisson et de morse qui crachent des jets d'eau sous lesquels les petits peuvent se rafraîchir. Ariane Guillerm est directrice Enfance et loisir pour la municipalité : "C'est un espace qui permet à tous les autres centres de loisir de Toulouse de venir faire une sortie. Depuis le début de l'été, environ 200 enfants venus de 50 centres aérés ont pu en profiter." Un agent a été recruté pour vérifier la propreté de l'eau, puisque l'espace est organisé en circuit fermé. Selon la mairie, le projet devrait être reconduit l'an prochain.

