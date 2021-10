Les centres de loisirs risquent de manquer d'animateurs pendant les vacances de la Toussaint

Les vacances de la Toussaint commencent ce vendredi avec une inquiétude : les parents vont-ils pouvoir mettre leurs enfants dans un centre de loisirs ? Les ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) manquent d'animateurs.

Une formation chère pour un travail mal payé

Familles rurales (avec des centres qui couvrent 71 communes bretonnes) explique que 20% des formations BAFA ont été annulées à cause de la crise du Covid mais il y a aussi "une vraie crise de vocations sur le métier", constate Nolwenn Alès Bihan, directrice de la Fédération du Finistère. Parce que la formation coûte cher et qu'il n'y a pas de vrai retour sur investissement. "Le BAFA ça coûte 1.000 euros et ça mobilise le jeune pendant 29 jours. Après, le jeune peut se voir proposer un contrat à 10 euros par jour !"

Places limitées dans les centres

Résultat, certains centres sont contraints "de limiter le nombre de places. Ca provoque des déceptions et un climat de tension dans nos structures. C'est grandissant et même criant depuis la rentrée. C'est un phénomène homogène sur la Bretagne et même au niveau national".

Mieux former, mieux payer pour attirer les jeunes

Alors que faire ? Mieux former, mieux payer : "On pense qu'il faut valoriser le métier d'animateur. On interpelle les élus des communes pour mieux payer les jeunes et on pense qu'il faut aussi inciter au BAFA via des aides au financement. On interpelle les communes mais aussi les institutions de tutelle ou les CAF, les FDJEF ou la MSA."