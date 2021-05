Pour répondre à la demande qui devrait accompagner l'accès élargi à la vaccination cette semaine, l'Agence régionale de santé annonce un renforcement des dispositifs de vaccination et de dépistage durant le week-end de l'Ascension.

Les centres de vaccination et de dépistage mobilisés dans les Landes malgré le pont de l'Ascension

Vaccination ouverte aux plus de 50 ans sans conditions depuis ce lundi, puis à tous les majeurs à partir de ce mercredi 12 mai à condition de prendre rendez-vous la veille : pour répondre à la demande malgré le long week-end de l'Ascension (13-16 mai) en fin de semaine, l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine annonce un renforcement des dispositifs de vaccination "tout en incitant les Français à se faire dépister avant de retrouver leurs proches" précise l'ARS dans un communiqué. "Un accès facilité au dépistage va également être mis en œuvre dans la perspective du week-end de l’Ascension."

11 maisons de santé mobilisées dans les Landes

Dans les Landes, onze Maisons de santé pluri-professionnelles vaccineront avec Moderna cette semaine, à Labrit, Samadet, Roquefort, Labouheyre, Aire, Castets, Dax Aspremont, Hagetmau, Pissos, Gabarret ainsi qu'au Cabinet Voissard à Mont-de-Marsan. La communauté du Pays d'Orthe et Arrigans, qui ne dispose pas de centre de vaccination, a elle mis en place une opération de vaccination avec un centre mobile, qui se termine ce mercredi 12 mai. Tous les centres de vaccination dans les Landes ouvriront des créneaux le jeudi de l'Ascension et le vendredi. La majorité restera ouverte le samedi et le centre de Capbreton prévoit une ouverture ce dimanche.

Dépistage et prévention sur les marchés et dans les campings

Le dépistage est conseillé avant de partir pour le pont de l'Ascension ou lorsque vous en revenez, même si vous êtes asymptomatique. Des opérations de prévention et de dépistage vont être menées à l’aide de tests antigéniques sur les marchés landais : le mardi 11 mai à Tarnos, mercredi 12 à Peyrehorade, vendredi 14 à Saint-Vincent-de-Paul et à Mimizan, samedi 15 à Tyrosse. Opération menée aussi dans les campings, jeudi 13 mai au camping Naturéo de Seignosse et au camping de l’Arbre d’Or à Parentis ainsi que sur l’aire d’autoroute de l’A63 de Saugnac-et-Muret.