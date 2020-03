Les centres de distribution des Restos du cœur rouvrent dans le Gard

La première distribution aura lieu dès le vendredi 27 mars au centre situé 8, impasse Gaston Blanc à Nîmes. Elle concerne toutes les personnes sans abri à qui les bénévoles des restos du cœur remettront un colis contenant des denrées alimentaires pour 3 jours. Il en sera de même chaque mardi et chaque vendredi les semaines suivantes, de 8h à 12h.

Les autres centres la semaine prochaine

Le centre de Nîmes Arnavielle rouvrira le 31 mars, ceux d'Ales-Nîmes Delestraint et Nîmes Newton, le jeudi 2 avril. Le 6 avril à Saint-Jean-du-Gard, le 7 à Saint-Ambroix-Saint Hyppolite du Fort et Anduze, le 8 à Bessèges, le 9 au Vigan et le 10 avril à Sommières et Salindres. Un camion itinérant circulera dès le 4 avril dans le sud du département pour apporter des denrées alimentaires au plus près des familles démunies, soit à leur demande, soit sur signalement des C.C.A.S. ou des services sociaux. Les restos du cœur attendent par ailleurs des réponses des villes de Quissac et de Bagnols-sur-Cèze quant à la mise à disposition de locaux ou l'organisation de distribution groupée avec les autres associations caritatives.