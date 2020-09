Les cèpes se font attendre dans les bois de la Corrèze

Bernard Régner est un chercheur de champignons comme il s'en trouve beaucoup en Corrèze. Il passe beaucoup de temps dans les bois. Il connaît sur le bout des feuilles tous les bons coins notamment autour de chez lui à Chanac-les-Mines, près de Tulle. Et il est péremptoire : "il n'y a rien". Il connaît aussi par cœur les habitudes des champignons dans son secteur. "Les premières girolles elles sortent ici" dit-il en s'arrêtant sous un taillis d'un petit bois. Quand ça sort là c'est bon signe ça sort ailleurs". Et il sait de même où trouver les premiers cèpes de la saison.

Pas avant le 10 octobre

Bernard Régner estime qu'il a assez plu ces derniers jours. Il aurait dû y avoir au moins le début d'une belle première pousse. Mais ce n'est pas si simple et pour tout dire "c'est trop tôt" affirme Laurent Cipolat. Négociant en champignon à Neuvic d'Ussel il rappelle notamment que la saison du cèpe en Corrèze c'est en automne. "Tant qu'on n'a pas passé le 10 octobre" précise-t-il. En ajoutant : "les chercheurs de champignons disent ce qu'ils veulent, mais nous on a des chiffres, on a des poids, des chiffres d'affaires, donc on sait, le cèpe c'est le mois d'octobre". Il conseille donc à tous d'être patients. Après les pluies annoncées ces prochains jours, la pousse sera au rendez-vous.

Moins de pousses chaque année

Pour autant la sécheresse de cet été n'aura-t-elle pas nui aux mycéliums ? Il s'agit de la partie végétative souterraine des champignons. Bernard Régner le craint. Car il affirme que ces dernières années, avec ces sécheresses à répétition, les quantités de champignons qu'il trouve diminuent. "L'an dernier il y a eu une pousse, une pousse énorme. Mais il n'y a eu qu'une pousse. Alors que d'autres années il y a trois ou quatre pousses". Mais rien ne permet d'affirmer que la sécheresse soit en cause selon Benoît Peyre. Le mycologue corrézien explique que le mycélium se met en état de latence en période de sécheresse et repart dès qu'il a assez plu. Pour lui le plus grave pour les champignons est la coupe des arbres qui sont nécessaires au développement des mycéliums. "Mieux vaut quelques années relativement sèches qu'une coupe rase."