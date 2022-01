Le département de la Dordogne et la ville de Périgueux annulent leurs cérémonies de vœux. Plusieurs étaient organisées jusqu'à la fin janvier.

Les cérémonies des voeux annulées par le département et la ville de Périgueux

Les cérémonies sont annulées à cause du contexte sanitaire. Photo d'illustration

La maire de Périgueux, Delphine Labails, annule ses cérémonies de vœux à la population. L'annulation est annoncée dans un communiqué ce jeudi 6 janvier. Cinq étaient prévues entre le 14 et le 22 janvier prochain dans les différents quartiers de Périgueux. Les habitants sont en train de recevoir des cartes de vœux et des invitations pour y assister mais tout est annulé à cause du contexte sanitaire.

Le département de la Dordogne annule également les quatre cérémonies de vœux prévues pour ce mois de janvier. Le président du conseil départemental l'a annoncé ce jeudi 6 janvier.

Le 23 décembre dernier, le ministre de l'Intérieur a écrit aux préfets pour leur demander d'annuler les cérémonies de voeux et il incite les élus locaux à faire de même à cause du nombre de cas de contamination au coronavirus.