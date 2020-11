Les cérémonies du 11 novembre en comité restreint dans le nord Franche-Comté

Alors que doit se tenir ce mercredi la cérémonie du 11 novembre, la crise sanitaire liée au Covid-19 contraint les autorités à prendre plusieurs mesures : le public ne pourra pas y assister, et seuls 10 personnes pourront assister aux cérémonies organisées dans les communes.

La crise sanitaire, et le confinement en place dans le pays oblige les services de l'Etat à modifier le format des cérémonies d'hommage du 11 novembre qui se tiendront ce mercredi. Elles seront bien maintenues, en revanche, elles devront s'organiser en tout petit comité : seuls dix personnes pourront y assister, et le public ne pourra pas s'y rendre. Ces mesures s'appliquent ainsi sur tout le territoire national.

Les anciens combattants sont invités à ne pas s'y rendre

La cérémonie du 11 novembre se tiendra malgré tout, tient à rappeler le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Giriet : "un mécanisme dérogatoire nous permet d'autoriser les maires à organiser ces cérémonies avec des distances, dans une limite de 10 personnes, sans public, et si possible sans association d'anciens combattants ou de porte-drapeaux : on sait que ce sont souvent des personnes âgées vulnérables. Mais les cérémonies auront bien lieu, c'est un moment important pour la cohésion du pays".

Un peu de tristesse pour les anciens combattants

Pour Bernard François, ancien soldat de la guerre d'Algérie, il y aura forcément un "manque" à ne pas pouvoir assister à ces cérémonies : "certains présidents d'associations d'anciens combattants participent à trois, voire quatre cérémonies en une journée, moi je suis allé jusqu'à trois dans la même journée. J'y participe depuis une trentaine d'années. Il y a quand même une tristesse de se dire que cela n'aura pas lieu, ou en comité restreint". Celui qui fêtera ses 80 ans ce jour du 11 novembre compte sur "les médias, et sur le monde enseignant pour transmettre la mémoire, et faire comprendre aux jeunes que des personnes se sont battues et sont mortes pour que la France soit libre".