Les cérémonies du 8 mai en format restreint en Ille-et-Vilaine

Dans un communiqué, la préfecture d'Ille-et-Vilaine indique que les cérémonies de commémoration du 8 mai 1945 se tiendront en format restreint. En effet, le confinement en vigueur en France interdit les rassemblements même pour ces occasions historiques.

Conséquence, à Rennes une cérémonie départementale sera organisée au monument aux morts en présence de la préfète de Bretagne et d'un nombre limité d'autorités, notamment la maire de Rennes. Lors de cette cérémonie, une seul dépôt de gerbe sera effectué, ainsi que la lecture d'un message officiel.

Dans les autres communes d'Ille-et-Vilaine, les maires pourront présider des cérémonies similaires, dans les lieux où elles se tiennent habituellement, en veillant à limiter le nombre de personnes présentes à cinq.

Les cérémonies se dérouleront, en l'absence de troupes, d'invités et de public, et dans le strict respect des mesures de distanciation sociale. La population est invitée à s'associer à cette commémoration en pavoisant balcons et fenêtres.

De son côté, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, propose de télécharger un kit sur internet pour réaliser chez soi un Bleuet de France afin de rendre hommage aux combattants et victimes de la Seconde Guerre Mondiale.