PHOTOS - Les Cévennes gardoises au sommet pour la 6e étape du Tour de France

Les cyclistes du Tour de France auraient dû arriver ce jeudi au sommet de l'Aigoual à l'issue de la 6e étape. La crise sanitaire en a décidé autrement. C'est finalement le 3 septembre qu'elle aura lieu. Une arrivée inédite sur l'un des plus beaux sites du Gard.

C'est sous un ciel variable que Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France a présenté ce jeudi depuis l'Observatoire météo du Mont Aigoual la 6e étape du Tour de France, reportée au 3 septembre pour cause de Covid-19. 191 km entre le Teil en Ardèche et le sommet du Mont Aigoual situé à 1567 mètres d'altitude. C'est la première fois qu'une arrivée est jugée sur le "toit du Gard." (La dernière fois que le Tour était passé à l'Aigoual, c'était en 1987. Ce jour là, c'est le Français Charly Mottet qui était en jaune.) C'est aussi la première fois que le Tour fera une arrivée au cœur du Parc National des Cévennes, qui fête ses 50 ans cette année. Toutes les précautions ont été prises pour préserver les paysages classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco. "On s'est mis d'accord avec les organisateurs pour que les hélicoptères ne survolent pas cette zone explique Anne Legile, la directrice du PNC mais ils sont habitués. Ils ont eu les mêmes contraintes dans d'autres espaces protégés, donc ils maîtrisent parfaitement. "

Pas de distribution de "goodies" au sommet de l'Aigoual

Pour les mêmes raisons, la caravane ne pourra pas distribuer les fameux goodies au coeur du Parc. Les fans pourront toutefois en récupérer à l'Espérou juste en dessous. Dans ce hameau de la commune de val d'Aigoual, ce passage du Tour c'est une aubaine, même si certains regrettent qu'il n'ait pas pu passer en juillet. Fabien Boissière, le patron de l'hôtel du Parc lui, est ravi. Ses 11 chambres sont toutes réservées. Il compte également d'ici là sur tous les cyclistes qui vont venir sur place pour reconnaître le parcours, notamment le fameux col de la Luzette, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée.

Gros plan sur le futur Centre d'interprétation des changements climatiques

Cette nouvelle arrivée du Tour de France dans le Gard permettra également de mettre en lumière le futur Centre d'interprétation des changements climatiques qui doit ouvrir ses portes au public à l'été 2021. Un centre unique en France qui prendra place dans l'Observatoire météo du Mont Aigoual.

Séance selfie devant la Tour de l'Observatoire météo du Mont Aigoual pour Christian Prudhomme, le directeur du Tour © Radio France - Sylvie Duchesne

Le futur centre d'interprétation des changements climatiques sera installé dans les locaux de l'Observatoire météo © Radio France - Sylvie Duchesne

Un panorama exceptionnel depuis le sommet de l'Aigoual © Radio France - Sylvie Duchesne

