Les chaises bleues à Nice victimes du Covid-19

Les Niçois vont devoir s'armer de patience avant de retrouver leurs 450 chaises face à la Méditerranée. Installées depuis 1945, redessinées par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, l'espace entre chaque siège n'est pas jugé suffisant par la mairie : la distanciation sociale n'est pas assurée et les chaises bleues doivent être rangées.

Les employés municipaux, dès ce jeudi 12 novembre, armés de disqueuses et de marteaux, groupent les chaises avant de les charger : direction un entrepôt de la ville. Une période mise à profit pour rénover certaines d'entre elles et changer certains barreaux.

A la découverte de leur promenade sans leur emblème, les niçois sont mitigés. "C'est ridicule !" lance André, impuissant face au spectacle. "Le lieu est face à la mer, donc suffisamment aéré" pour Monique, qui questionne la pertinence d'une telle mesure.

D'autres se veulent plus philosophes. "C'est juste le temps du confinement... donc on patientera !" se résout Virginie, venue avec sa fille. "D'autant qu'on n'oubliera pas les chaises bleues, chez nous, on a tous des cartes postales, des objets qui nous les rappellent" souligne-t-elle. Sur la promenade, la statue de l'artiste Sabine Geraudie saura rappeler la présence du mobilier urbain. A noter que les bancs sous les pergolas ne seront, eux, pas tous déboulonnés. Il sera encore presque possible de s'asseoir sur la promenade des anglais.