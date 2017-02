Les Chamois Niortais vont recevoir le PSG en 8èmes de finale de la Coupe de France !

Les footballeurs niortais ne pouvaient pas rêver mieux : ils vont affronter les stars du Paris-Saint-Germain le 28 février ou le 1er mars au stade René-Gaillard en huitièmes de finale de la coupe de France. Une rencontre historique qui sera à vivre sur France Bleu Poitou.

Ce sera donc le tenant du titre, l'une des meilleures équipes de France et d'Europe. Après avoir éliminé les amateurs de Sarreguemines (3-0) en seizièmes de finale, Niort va affronter le PSG d'Unai Emery.

Cerise sur le gâteau, la rencontre aura lieu à la maison dans un stade René-Gaillard qui sera, c'est une évidence, à guichet fermé. C'est une pluie de stars et d'internationaux (Thiago Silva, Verrati, Matuidi, Rabiot, Di Maria) qui vont se rendre début mars dans les Deux-Sèvres.

Kurzawa and co sur la pelouse de René-Gaillard, c'est pour bientôt. - Maxppp

Historique pour les supporters

"C'est énorme, c'est exceptionnel, c'est historique, c'est complètement fou". On en rêvait depuis des années et cette fois, c'est pour de bon... Je n'ai pas de mot_" Fabrice Liaigre, supporter niortais de la première heure, a encore du mal à réaliser. On rappelle que c'est seulement la quatrième fois dans son histoire que le club de Niort se hisse à ce niveau de la compétition.

Joël Coué : "Ici, c'est Niort"

"Je suis heureux pour tous les Niortais, les supporters, pour tous les gens du club, mes joueurs... C’est une énorme affiche. C’est notre finale, ça va être un moment de l’histoire du club de jouer ce PSG-là" explique l'entraîneur niortais Denis Renaud. "Sans jeu de mot, ici c’est Niort, ce ne sera pas Paris". A nous de faire aussi le spectacle et peut-être de créer la surprise" ajoute son président Joël Coué.

A vivre sur France Bleu

Niort-PSG, une rencontre qui sera bien sûr à suivre sur France Bleu Poitou. Avec une émission et un dispositif spécial, à la hauteur de l'événement. Nous aurons l'occasion de vous en reparler...