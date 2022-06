Les champions du monde de pétanque mettent au défi les Limougeauds

A Limoges, la place de la République se transforme en terrain de pétanque ces mardi 7 et mercredi 8 juin. L'occasion pour ,la Fédération française de pétanque et jeu Provençal qui l'organise, de mettre en valeur cette activité, trop peu reconnue comme un sport auprès du public.

Sur la place de la République, les champions du monde affrontent Phénix, une association de sport et loisirs adaptés

La place de la République accueille son tout premier "Pétanque Tour", à Limoges ces mardi et mercredi. Sur deux aires de jeu, les passants peuvent venir affronter trois champions du monde : Angélique Colombet (quatre titres mondiaux), Bruno Le Boursicaud (sept titres mondiaux) et Damien Hureau (premier titre mondial 2004). Organisé par la Fédération française de pétanque et jeu provençal (F.F.P.J.P), cet évènement gratuit tend à revaloriser cette activité, souvent parasitée par des clichés.

Un sport vintage ?

Toute petite, Coline Devaine est tombée dans la marmite, son père Christian Devaine, est l'organisateur du Pétanque Tour. Alors à 24 ans, cette joueuse autrefois licenciée, a à cœur de renverser les a priori. "Il n'y a pas de honte à jouer à la pétanque. Je trouve que c'est important justement de montrer aux jeunes que ça n'est pas un sport de vieux avec un verre à la main!" Libérée des remarques moqueuses subies dans son adolescence, la jeune femme poste aujourd'hui fièrement une vidéo du tournoi sur son compte Instagram.

Un peu plus loin, sur un banc, Louison, 19 ans, observe le tournoi avec attention sur un banc. " Je passais dans le coin j'ai trouvé ça marrant." A côté de lui, son copain Armand acquiesce "Même entre potes moi j'en fais. On a tous un jeu qui traîne dans nos voitures."

Ça reste un vrai sport.

Mais avec ce tournoi, la F.F.P.J.P souhaite justement démontrer que la pétanque n'est pas qu'un simple loisir. "Si la pétanque est moins vue comme vieillotte de nos jours, elle n'est pas suffisamment reconnue comme une discipline sportive", regrette Clément Ménéghin, chargé de communication pour le "Pétanque tour". "Certes, nous ne sommes pas aux Jeux olympiques, mais ça reste un vrai sport avec de grands champions." Parmi les jeunes curieux, certains n'hésitent pas à rejoindre le terrain pour tenter de battre l'un des trois champions du monde - une mission quasi-impossible.

Un moment de partage

Dans la continuité de sa démarche d'ouverture, le tournoi accueille également au cours de ses 48 heures à Limoges, écoles et associations. Ce mardi matin, 13 membres de l'association Phénix, ont ainsi affronté les boulistes professionnels pendant une heure et demie. Ce foyer de sports adaptés pour les personnes déficientes intellectuelles ou souffrant de troubles psychiques, initie ces membres à la pétanque depuis quelques années. "Je suis bien les joueurs sur la chaîne 21. C'était à la fois stressant et très impressionnant." affirme Sophie, les yeux pétillants. "Il y en a quelques-uns qui se débrouillent vraiment bien", affirme Damien Hureau, premier en titre mondial 2004. "Ils ont tous le sourire, c'est un beau moment de partage."