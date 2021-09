Les champions du Variété club de France jouent à Vesoul pour le jeune Elias

Robert Pires, Christian Karembeu, Alain Giresse, Pierre-Alain Frau, Omar DAF, ce ne sont quelques noms de champions du football Français qui ont accepté de venir jouer un match à Vesoul avec le Variété Club de France.

La Variété Club de France fête cette année ses 50 ans, chaque match se fait avec des champions qui viennent jouer pour une bonne cause. A Vesoul ils ont joué au profit de l'association "Le sourire d'Elias". Elias c'est un petit garçon de 5 ans qui depuis sa naissance souffre d'une paralysie cérébrale. Les aides ne suffisent pas pour toutes les dépenses, une association a vu le jour pour aider les parents d'Elias.

Un match pour Elias

Le papa d'Elias explique par exemple que cette année l'aménagement de la maison pour répondre au handicap de son fils a représenté une dépense de 70 000 Euros, avec seulement 10 000 Euros de subvention. Le salaire des parents ne suffit pour financer toutes ces dépenses indispensables, depuis des mois l'association permet à la famille de mieux accompagner le handicap d'Elias. Le chèque de 15 500 Euros remis lors de ce match va permettre par exemple de financer un fauteuil électrique pour Elias.

Le Variété Club de France, on y croyait pas" Julien Rivet le président du RC Vesoul

L'idée de faire venir le Variété Club de France a été lancée il y a un peu plus d'un an "au culot" avoue Julien Rivet, le président du Racing Club de Vesoul. A la plus grande surprise des organisateurs de cette rencontre exceptionnelle, les champions ont accepté. Le match devait se jouer en 2020, mais à cause de la crise sanitaire il a dû être reporté au mois de septembre 2021.

Elias, 5 ans, tape le ballon avec son papa avant le coup d'envoi. © Radio France - Jean-François Fernandez

Jouer face à sa idoles

Les joueurs du Racing Club de Vesoul ont pu constater le niveau des champions face à eux. "On a bien eu dix minutes de flottement au début du match" avoue Julien Rivet, dans un petit nuage en se retrouvant sur le terrain face à ses idoles. Mais très vite, les joueurs Vésuliens sont entrés dans le jeu, et ont un peu souffert. Score final 13 à 0. Mais l'important dans ce type de mach n'est pas le score mais la rencontre et la cause que viennent partager ces champions du ballon rond.

Première participation pour les Sochaliens Omar Daf et Pierre-Alain Frau

Deux Sochaliens jouaient pour la première fois avec le maillot du Variété. Jacques Vendroux, le créateur de Variété Club de France a dit avant le match à Omar Daf et Pierre-Alain Frau "vous venez quand vous voulez et vous jouez quand vous voulez". Le Variété Club de France essaye de regrouper un maximum de joueurs pour permettre à des œuvres caritatives de mieux vivre, comme l'association "le sourire d'Elias".

Des stars accessibles, avant le match le petit Elias a eu tous les honneurs en allant les saluer dans leur vestiaire. Et juste après le coup de sifflet final une haie d'honneur pour Elias qui a fait des checks avec les joueurs.

Avant de rentrer dans les vestiaires, les stars du football se sont prêtés volontiers aux séances de selfies et autographes.