Les Champs-Elysées bouclés par les forces de l'ordre avant une nouvelle manifestation des Gilets jaunes à Paris

Les Gilets jaunes sont de retour à Paris ce samedi. Certains veulent retourner sur les Champs-Élysées, là où le rassemblement avait dégénéré la semaine dernière. Aucune manifestation n'a été déclarée en préfecture, mais au moins deux événements Facebook de Gilets jaunes appellent à s'y retrouver, certains dès 8 heures, d'autres à 14 heures. Mais les autorités ont pris les devants : en théorie, aucun gilet jaune ne doit pouvoir s'approcher des Champs-Élysées.

Comme à l'entrée d'une fan zone

Des filtrages sont mis en place par les CRS à partir de 6 heures du matin jusqu'à 2 heures dimanche. Sur les Champs, c'est peu comme quand on voulait entrer dans une fan zone pour la Coupe du monde de football. Les policiers fouillent les sacs et vérifient les identités des personnes qui veulent passer. Ces filtrages vont se faire en haut des Champs-Élysées, au niveau du rond-point de l'Étoile, et puis plus bas, au niveau du rond-point des Champs-Élysées. Il faut faire pareil dans toutes les rues qui débouchent sur l'avenue, soit plus d'une vingtaine d'accès au total, qui seront donc fermés à la circulation.

Au moins deux autres rassemblements de Gilets jaunes prévus

"On sait faire, alors ça devrait bien se passer", confie une source policière. Pas de problème d'effectif non plus, puisque plus de 4 000 policiers et gendarmes sont mobilisés à Paris. Ils ne sont pas tous sur les Champs-Élysées, car il faut garder une réserve s'il y a des débordements ailleurs. Au moins deux autres rassemblements de Gilets jaunes sont prévus dans la capitale : certains ont appelé à se rassembler à République, d'autres à s'y retrouver, pour ensuite marcher jusqu'à Madeleine. Mais comme la semaine dernière, les abords des institutions sont bouclés par les policiers. Cela vaut, entre autre pour l'Elysée, l'Assemblée nationale ou encore Matignon.

Comme la semaine dernière, aussi, plusieurs stations de métro seront fermées. La liste peut varier, mais a priori il ne sera pas possible de sortir aux stations Argentine, Charles de Gaulle-Étoile, Georges V, Franklin Roosevelt, Champs-Élysées-Clemenceau, Concorde et Tuilerie.