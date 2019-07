De Chanzy à l'hippodrome, les chantiers de l'été au Mans

C'est un classique de l'été dans les grandes villes : les travaux de voiries. L'agglomération du Mans n'échappe pas à la règle. Des travaux ont lieu cet été dans près d'une quinzaine de rues. Les plus gros chantiers se trouveront dans la rue Chanzy et sur le rond-point du tunnel.

Le Mans, France

Rues barrées, rue déviées, vous êtes nombreux les étés à vous êtes retrouvé dans des zones de chantier. C'est un classique dans les grandes villes durant l'été. On fait de gros travaux. Pourquoi cette période ? Tout simplement parce qu'il y a moins de circulation et que les établissements scolaires sont fermés.

La ville du Mans n'échappe pas à la règle. Une quinzaine de rues de l'agglomération sont concernées. Des travaux de revêtements, de pistes cyclables, de rond-point ou encore de ralentisseurs. Cela représente un budget de 1.3 millions d'euros.

Le plus gros chantier sera à partir du 29 juillet au niveau de la Rue Chanzy - @Lemansmétropole

Le plus gros chantier rue Chanzy

Les travaux dans la rue Chanzy vont avoir lieu très exactement de la rue de la Mariette jusqu'à l'intersection avec l'avenue Bollée soit près de 400 mètres. "Des travaux maintes fois reportés mais qui vont enfin commencer"déclare Rémy Batiot, le vice-président de Le Mans Métropole chargé de la voirie. "On les avait suspendus en attendant d'avoir les études sur la circulation des bus, mais la rue étant très dégradée, nous avons décidé de commencer les travaux. Il s'agit de refaire le revêtement et d'aménager des bandes cyclables dans les deux sens de circulation. Durant les travaux, nous bloquerons la circulation sur une voie et le stationnement sera interdit".

La caravane enflammée des forains lancée sur les CRS qui a endommagé le rond-point du tunnel © Radio France - Christelle Caillot

Des travaux de nuit pour refaire le rond-point du tunnel du Mans

Autre chantier de l'été, le rond-point en haut du tunnel dans le centre-ville du Mans. Il avait été endommagé par les manifestations des forains qui avaient lancé une caravane enflammée sur les CRS. "Aujourd'hui, il faut refaire tout le giratoire" nous dit Rémy Batiot, vice président de Le Mans Métropole, chargé de la voirie. "Quand on refait un rond-point, il faut que ce soit uniforme donc on refait le revêtement sur l'ensemble du rond-point. Pendant les travaux (du 19 au 23 août), nous allons fermer la circulation du tunnel et comme c'est un point de passage important, ces travaux seront réalisés la nuit". Le coût du chantier du rond-point du tunnel s'élève à 40.000 euros.

Un chemin en pierre entre Antarès et l'hippodrome

"Faire une route plus sécurisée entre Antarès et l'hippodrome, c'est une demande qui est assez ancienne. La sortie de l'hippodrome qui se fait actuellement sur le carrefour de la route de Tours (la ligne droite des Hunaudières) posait des problèmes de sécurité" ajoute Rémy Batiot, vice président de Le Mans Métropole, chargé de la voirie. "Lorsque les automobilistes voulaient s'insérer dans cette ligne droite, c'était délicat, à fortiori quand il y avait des véhicules avec un attelage de chevaux. On va créer à ce niveau un chemin naturel en pierre mais les voitures pourront circuler sur ce revêtement. Il partira de l'hippodrome pour rejoindre le rond-point d'Antarès au niveau de la bretelle de la zone commerciale" (côté KFC, et la nouvelle biocoop).

D'autres chantiers auront également lieu durant l'été comme la pose de ralentisseurs : à Antarès entre l'arrêt du tram et le parking relais, devant les écoles des rues Courbet et de l'Ormeau. Enfin, en centre-ville dans le cœur piétonnier, la place St-Nicolas et la rue de l'Etoile devraient être terminées fin août.