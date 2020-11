Les chasseurs alpins de la 27e BIM largement redéployés dans le cadre de "Sentinelle"

Il a pris ses fonctions en juin 2020, il est général 2 étoiles et à la tête de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne. A l'hôtel des troupes de montagne

Depuis les attaques terroristes de Conflans-Sainte-Honorine et de la basilique de Nice, le niveau "Vigipirate" a été relevé à "alerte attentat", ce qui signifie le niveau de vigilance le plus élevé sur le territoire français.

Des soldats qui patrouillent près des points sensibles

Cela implique le déploiement de nombreux militaires en plus dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ce sont ces militaires que vous voyez patrouiller dans les rues et autour des points stratégiques comme les écoles, ou les lieux de culte.

Un millier de chasseurs alpins environ

Ce nouveau déploiement de militaires s'est fait en partie grâce aux troupes de la 27e BIM (Brigade d'Infanterie de Montagne) basées dans les Alpes, et entre autres à Varces, au sud de Grenoble.

En moins de 3 jours, j'ai triplé mes effectifs déployés - Général Hervé de Courrèges

Le général Hervé de Courrège les commande. Il explique avoir ainsi dédié environ un millier de chasseurs alpins à cette mission pour les prochaines semaines. "J'ai, effectivement, en l'espace de moins de trois jours, triplé mes effectifs engagés. Ma brigade était d'engagement prioritaire sur le territoire national. Dès les annonces du président de la république, ces personnes ont commencé à nous déployer. Soit dans le bassin alpin, par exemple, nous avons doublé les effectifs dans le département de l'Isère, soit pour l'ensemble du territoire national, puisqu'une très grande partie des renforts (7000 hommes), sont engagés dans la région île-de-France".

Ils sont préparés au tir, préparés aux techniques de combat rapproché, préparés à assurer les gestes de premiers secours - Général Hervé de Courrèges

Ses troupes étaient prêtes à cette éventualité, car elles sont préparées et immédiatement mobilisables, ainsi que l'a voulu le chef de l'État. "C'est une mission pour laquelle le soldat est préparé. Et cet engagement très rapide, massif et avec une forte réaction est le fruit de cette préparation, puisqu'on avait des détachements en alerte. Préparés au tir, préparés aux techniques de combat rapproché, préparés à assurer les gestes de premiers secours. Nous sommes actuellement en train de régénérer la réserve, soit pour relever les soldats déployés, soit pour aller au-delà de l'engagement des 7000 hommes si le président venait à le décider".