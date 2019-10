Les chasseurs alpins de Savoie ont reçu leurs nouveaux fusils d'assaut

Barby, France

Les militaires du 13ème bataillon de chasseurs alpins ont reçu leurs cadeaux de Noël en avance cette année. Le 13ème BCA a été choisi pour être l'une des premières unités de l'armée française à recevoir les nouveaux fusils d'assaut qui équiperont bientôt toute l'infanterie. Au revoir le bon vieux Famas français et bonjour au HK-416F, de fabrication allemande.

Le HK-416F équipera à terme toute l'infanterie française © Radio France - Nicolas Joly

Une arme équilibrée et polyvalente

Les rails dont dispose le HK-416F permettent au soldat de fixer toute sorte d'équipement sur son fusil © Radio France - Nicolas Joly

Le nouveau fusil d'assaut HK-416F présente plusieurs caractéristiques qui diffèrent de son prédécesseur. Un peu plus léger, il est totalement ambidextre, pouvant être utilisé exactement de la même façon par les droitiers comme les gauchers. Tout comme le Famas, il possède deux modes de tir : en rafale ou semi-automatique. "Le Famas avait fait son temps, c'est comme les pneus d'une voiture. Après un certain nombre de kilomètres il faut les changer. Les armes c'est pareil, elles sont conçues pour tirer un certain nombre de coups", explique l'adjudant-chef Mickaël qui supervise l'armement."

Le Famas équipait l'armée française depuis les anénes 70 © Radio France - Nicolas Joly

Le principal intérêt du HK-416F est qu'il est équipé de part et d'autres de rails Picatinny, des plaques dentées permettant à l'utilisateur de fixer toutes sortes d'équipement sur son fusil. Aides à la visée, stabilisateurs, pieds, lance-grenades, lampes-torches, etc. "Chaque soldat va pouvoir personnaliser son fusil, ça sera vraiment le nôtre et on pourra immédiatement le modifier si besoin", affirme l'un des chasseurs alpins.

12h d'entraînement avant de pouvoir tirer

Mais ce n'est pas parce que les fusils sont livrés que les hommes du 13ème BCA pourront s'en servir tout de suite. Avant de pouvoir utiliser l'arme à proprement parler, il leur faut se former à son utilisation, soit environ 12h d'entraînement. Les officiers, d'abord, qui formeront leurs hommes à leur tour.

Les militaires ne pourront se servir de cette arme qu'après 12h de formation © Radio France - Nicolas Joly

"C'est comme pour conduire une voiture", avance l'adjudant chef Mickaël, décidément adepte de métaphores automobiles, et qui assure la formation. "Je leur fais répéter des mouvements jusqu'à ce que ça devienne naturel, avant de leur donner leur permis de conduire." Arme en main, sur le pas de tir, les officiers répètent les mouvements, sans tirer la moindre balle.

L'adjudant-chef Miackaël forme les officiers © Radio France - Nicolas Joly

Le remplacement des Famas par le HK-416F fait partie d'un large plan de rénovation du matériel de l'armée française. Le 13ème BCA recevra bientôt les véhicules Griffon, qui remplaceront leurs vieux blindés.