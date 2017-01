Les chasseurs de l'Isère mangent bio

Les chasseurs de l'Isère recrutent. Et pour cela ils communiquent en direction des jeunes et des urbains. La preuve ? Cette publicité parue chez nos confrères du Dauphiné Libéré la semaine dernière.

Envie de nature, d'évasion ? De stimuler vos sens ? De consommer bio ? De vous faire de nouveaux amis ?

En lisant ces mots, vous pensez peut-être à une publicité pour un stage de remise en forme dans un gîte de montagne? Navré, vous n'y êtes pas du tout. L'encart incite à passer le permis de chasse ! Alain Siaud est vice-président de la Fédération des chasseurs de l'Isère, et il est justement en charge de la communication. Il explique que le gibier est forcément "bio". Il veut rajeunir l'image du chasseur, en insistant aussi sur le caractère sportif. Car les effectifs sont en baisse. Il y a 18 000 chasseurs en Isère, et chaque année on compte 300 permis en moins. Les chasseurs par ailleurs vieillissent. Ils ont en moyenne 55 ans. La fédération se tourne aussi davantage vers le public urbain, les campagnes n'étant plus en mesure aujourd’hui de stopper l'érosion des effectifs.