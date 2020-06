Les chasseurs de Vaucluse visent les sangliers qui mangent les cerises

La chasse aux sangliers est ouverte en Vaucluse depuis le 1er juin. Cette chasse est possible uniquement sur autorisation préfectorale dans 58 communes, surtout en plaine. Les chasseurs ont pour mission de tuer les sangliers qui causent des dégâts dans les cultures maraîchères, les semis de maïs ou les vergers de cerisiers.

L'an passé 8.000 sangliers avaient été tués par les chasseurs en Vaucluse. La chasse aux sangliers est possible tous les jours, sans chien, jusqu'à 100 mètres autour des zones de culture.

Les sangliers cassent les branches basses des cerisiers

Edmond Rolland, le président de la fédération de chasse de Vaucluse, explique que "depuis trois ans et les épisodes de sécheresse, les sangliers sont descendus des montagnes et collines de Vaucluse. Ils sont installés en plaine et font de gros dégât dans le maraîchage et le maïs".

Cette chasse aux sangliers se fait à l’affût ou dans les collines de Vaucluse, à l'approche. cette chasse en archant avec le fusil est interdite en plaine en Vaucluse. Les chasseurs tirent aussi les sangliers dans les vergers : "Actuellement, notre problème, c'est les cerises. Les troncs sont très bas et les sangliers cassent les branches pour manger des cerises, notamment dans le secteur de Venasque".

La directrice de la fédération de chasse de Vaucluse témoigne de laies dressées sur les pattes arrières pour atteindre les branches chargées de cerises.