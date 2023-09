Les chasseurs des Pyrénées-Atlantiques réclament de pouvoir tirer le sanglier avec des chevrotines

Les chasseurs dans les Pyrénées-Atlantiques s'agacent de ne toujours pas pouvoir tirer avec des chevrotines. Cela fait plusieurs années qu'ils font cette demande mais en vain pour le moment. Ils expliquent que cette munition permettrait de mieux réguler la population de sangliers qui prolifère (15 300 sangliers abattus en 2022 dans le 64). Christian Péboscq, le directeur de la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques met en avant aussi une plus grande sécurité : "La chevrotine, ce sont de grosses billes de plomb encartouchées qui s'utilisent en substitution à la balle qui a une énergie résiduelle beaucoup plus importante. Elle s'utilise à courte distance et elle permet d'éviter des risques d'accident par ricochets à des distances parfois inconsidérées."

Une munition qui fait débat

Longtemps utilisée pour la chasse du grand gibier et essentiellement du sanglier, l’usage de la chevrotine a été interdit en France. Il existe aujourd'hui des dérogations pour la Corse et les Landes où le sanglier est classé comme espèce nuisible (E.S.O.D, Espèce Susceptible d'Occasionner des Dégâts). "C'était dans les années 60, la munition du braconnier, explique Christian Péboscq. À l'époque, il n'y avait quasiment plus de grand gibier en France. On ne parlait pas de sécurité à la chasse. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre logique. Le sanglier n'est plus menacé, bien au contraire. Il faut revenir à la raison et autoriser la chevrotine aux chasseurs et en particulier en milieu péri-urbain parce qu'il en ont besoin pour chasser en toute sécurité". Les opposants à la chasse dénoncent pour leur part l'usage du plomb dans ces munitions. Ils affirment que la chevrotine est une munition barbare qui ne tuerait pas "proprement" les animaux avec le risque de blessures qui ne seraient pas immédiatement mortelles.