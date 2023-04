Les chasseurs du Tarn-et-Garonne lancent une filière viande de gibier

Alors que la chasse est décriée et en baisse de popularité, les chasseurs du Tarn-et-Garonne prennent le contre-pied. Ils veulent innover avec leur projet de filière de viande de gibier. Le Département du Tarn-et-Garonne souhaite valoriser la venaison, autrement dit la chair de grand gibier : cerf, chevreuil, daim, sanglier. Une viande dont, pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose à part la consommer dans son propre foyer.

Le Conseil départemental du Tarn-et-Garonne ainsi débloqué une grosse subvention de 606.000 euros (sur un peu plus d’un million d’euros) pour ce projet. Il comprend notamment un appui pour la gestion des déchets de venaison avec l’achat de congélateurs et bacs d’équarrissage. Des centres de collecte comprenant des chambres froides et des dispositifs d’assainissement seront aménagés dans chaque secteur du département, dans les maisons de la chasse. Enfin, une filière de venaison de terroir, en lien avec l’abattoir de Montauban, sera créée.

Plutôt que du gibier de l'étranger

Tout sera sécurisé pour vraiment faire quelque chose de cette très bonne viande précise le président de la fédération de chasse, Thierry Cabanes. "Quelqu'un qui veut manger du gibier en Tarn-et-Garonne, il ne peut pas. Il n'y en a pas dans les boucheries, ni dans les supermarchés. Les seuls qui se trouvent viennent des pays de l'Est souvent. Donc pourquoi ne pas intervenir sur ce réseau ? Nous voulons sécuriser la filière afin que nos associations de chasse communale agréées puissent transformer ou mettre sous vide de la viande et la distribuer en toute légalité. Parce que pour l'instant, nous avons des initiatives dans toutes les communes, ils font du pâté et de la saucisse pour soi ou pour offrir. Mais on n'a pas le droit."

"72% des gens qui n'aiment pas la chasse mangeraient du gibier. C'est une viande tout à fait à la mode. Vous êtes dans un circuit court, c'est une viande maigre, une viande bio, tous les signaux sont au vert. Le syndicat des hôteliers, le syndicat des restaurateurs, tout le monde est intéressé par ce projet parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de la viande", poursuit le chasseur.

Régulation

Michel Weill, président du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, estime que cette filière sera une manière de sécuriser la pratique de la chasse qui est absolument nécessaire au département. "Si on n'a plus de chasseurs dans le département et si on ne chasse pas ce gros gibier, on va vers une catastrophe assurée. On va se retrouver avec des accidents de la route sans arrêt. C'est rare, le soir, quand vous sortez, que vous ne croisiez pas un sanglier. Les biches, les chevreuils, c'est pareil, ils font de très gros dégâts dans la nature. Dans la mesure où il faut réguler ces bêtes, on ne va quand même pas jeter la viande. D'autant qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont acheter du gibier (rôtis de sanglier ou de chevreuil) dans des boucheries qui souvent viennent visiblement de l'étranger."

La fédération du Tarn-et-Garonne mène aussi un projet sécurité à la chasse avec la création de miradors et signalétique. Le Tarn-et-Garonne compte un peu plus de 6.000 chasseurs.