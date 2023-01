Les chasseurs lorrains face au plan gouvernemental de réduction des accidents

Sur la saison 2021-2022, 90 accidents graves ont été comptabilisés en France à cause de la chasse, c'est dix de plus que la période précédente. Alors pour enrayer ce phénomène, le gouvernement présente ce lundi son projet de loi visant à encadrer la pratique.

ⓘ Publicité

Pas d'interdiction le dimanche

Première indication : les battues ne devraient finalement pas être interdites le dimanche, comme demandaient les militants écologistes. "C'est une excellente nouvelle, on y était farouchement opposé. Nombre de nos chasseurs ont une activité en semaine", se réjouit Gaspard Vautrin, directeur de la fédération de chasse de Meurthe-et-Moselle. "Compte tenu de la régulation de certaines espèces, il faut que les chasseurs puissent venir le dimanche", ajoute-t-il.

Une application de localisation des battues

A la place de l'interdiction, le gouvernement mise sur une application mobile censée permettre aux promeneurs d'identifier les zones où une battue est en cours, en plus des panneaux posés normalement sur les sentiers. Pourquoi pas, mais peut-être pas la solution ultime pour Gaspard Vautrin. "Malheureusement, il y a encore une petite partie des utilisateurs de la nature qui passent tout de même et on créé un risque inutilement. Et puis par rapport à cette application, on a encore beaucoup de zones blanches."

Un taux d'alcoolémie

Enfin, à l'image de ce qui se fait pour les automobilistes, le gouvernement envisage la création d'un délit d'alcoolémie, pour ne pas dépasser les 0,5g/L de sang. "On est favorable", répond Gaspard Vautrin. "A condition que ce soient des contrôles effectués pendant une chasse, et que ça ne devienne pas une chasse aux permis des chasseurs, pour faire souffler ceux qui sortent le soir de la cabane. Sinon, il faudrait contrôler aussi les 3èmes mi-temps de foot, ou de rugby", ajoute-t-il.

loading