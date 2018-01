Depuis ce mardi, et un arrêté publié au Journal officiel par le ministère de la Transition écologique, "l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup" n'est plus interdit. C'était le cas depuis 1986. Cela faisait longtemps que les chasseurs réclamaient un changement dans la réglementation, notamment pour protéger leur ouïe. La Fédération des chasseurs note d'ailleurs que cet usage est aussi permis en Espagne ou en Scandinavie, et précise que le dispositif n'est qu'un "réducteur de son, pas un silencieux" : en clair, on entendra encore le bruit de l'arme.

Dites NON aux silencieux sur les armes de chasse !

Signez et RT la pétition de @ASPASnature ► https://t.co/DnVxuOvujO — ASPAS (@ASPASnature) January 25, 2018

Mais les associations de défense de la faune sauvage sont furieuses. Pour l'Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), "tuer sera encore plus facile pour les chausseurs" : "en battue ou à l’approche, ils pourront tirer sans faire fuir les animaux, et multiplier les cartons." L'association ajoute qu'il s'agit d'une "permission encourageante pour les braconniers". Elle craint également que cela nuise à la sécurité des promeneurs.