"Les chasseurs ont redoublé d'efforts pour réduire la population de sangliers"

C'est la fermeture générale de la chasse ce mardi. Cette année, les chasseurs ont tué plusieurs centaines de cervidés, près de 17 000 chevreuils et 9000 sangliers en Corrèze et en Haute-Vienne.

"On a plus chassé cette année" lance Christian Groleau, le président de la fédération de chasse de la Haute-Vienne, et vice-président de la fédération Nouvelle-Aquitaine. "Ça a été une bonne saison". Une saison notamment portée par la chasse aux sangliers "une chasse difficile et très sportive." Depuis l'année dernière, le nombre de bêtes tuées est en forte augmentation, notamment parce que ce gibier pullule dans certaines zones du département. "Ils font beaucoup de dégâts chez les agriculteurs, et nous, nous faisons tout ce que nous pouvons pour en prélever un maximum et réguler la population", explique Christian Groleau.

5000 sangliers tués

Et c'est vrai qu'il font beaucoup de dégâts. Des dégâts chiffrés entre 150 000 et 200 000€ chaque année chez les agriculteurs haut-viennois. Les sangliers retournent la terre, détruisent les cultures, etc. Alors pour tenter de régler le problème dans le département, la fédération de chasse a décidé de mettre les bouchées doubles. "Nous avons prélevés environ 5000 sangliers cette année.", souligne le président de la fédération. Un chiffre en hausse depuis l'année dernière. Avant, les prélèvements de sangliers plafonnaient à 3000 bêtes par an.

Un accident mortel en Corrèze

Même constat en Corrèze. Dans ce département aussi la saison de chasse a été marquée par une hausse du nombre de sangliers tués, avec 4000 prélèvements. "Ce n'est pas habituel chez nous", explique Jean-François Sauvage, le président de la fédération de chasse de la Corrèze, "en général, on tourne plutôt autour des 3000 à 3500 sangliers abattus."