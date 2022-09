Les chasseurs préoccupés par les effets de la sécheresse dans les deux Charentes

La chasse ouvre, ce dimanche 11 septembre 2022, en Charente et en Charente-Maritime. Elle était déjà autorisée pour les sangliers. Les chasseurs peuvent dès aujourd'hui traquer renards, canards, lapins, perdrix ou ragondins. Mais nombre d'entre eux s'inquiètent des effets de la sécheresse.

C'est notamment, ce dimanche, l'ouverture de la chasse pour les renards, canards, lapins et ragondins en Charente et Charente-Maritime (Image d'illustration)

La chasse ouvre ce dimanche 11 septembre 2022, en Charente et en Charente-Maritime. A partir de 8h pétantes, les chasseurs pourront aller traquer renards, canards, lapins, perdrix ou ragondins, sauf sur l'île d'Aix, où ils devront patienter une semaine de plus. La chasse aux sangliers est elle déjà ouverte depuis plusieurs semaines. Mais cette année, les conditions météorologiques inquiètent les chasseurs.

Les inquiétudes des chasseurs

Un mot est sur toutes les bouches, à l'armurerie Patrick Szewc de Châtelaillon-Plage : la sécheresse. "C'est sûr que le biotope n'est pas extraordinaire cette année, avoue Jean-Philippe, âgé de 73 ans. Mais bon, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute du climat."

Les chasseurs le savent : les animaux en souffrent, avec le manque d'eau et les cultures cramées. "S'il n'y a pas d'eau pendant la reproduction, c'est sûr, les petits crèvent", juge Teddy, chasseur de gibiers d'eau. "Il y a de la nourriture mais il y en a moins que d'habitude", enchérit Jean-Charles, un habitant de Dompierre-sur-Mer.

Jean-Philippe, chasseur depuis près de 60 ans, reste optimiste. Il se souvient d'un autre été très sec, en 1976, après lequel la chasse n'avait pas été si mauvaise. "Il y avait eu énormément de perdrix cette année-là, alors que ça avait été un été très sec comme cette année, avec des incendies", raconte-t-il.

"Il ne faut pas que ça continue comme ça" - Patrick Szewc, gérant de l'armurerie qui porte son nom, à Châtelaillon-Plage

Pour Patrick Szewc, le gérant du magasin, le manque d'eau rend urgente la nécessité d'entretenir les espaces naturels. "Il faut nettoyer les marais à fond et curer les fossés, c'est-à-dire retirer la vase, même si personne ne veut le faire depuis des années, pour que la biodiversité se fasse normalement." Le dérèglement climatique l'inquiète car qui dit moins d'animaux dit aussi, à la longue, moins de chasseurs. Et peut-être par ricochet, selon lui, davantage de sangliers et de dégâts sur des exploitations agricoles.

Dans le département voisin, le président départemental de la Fédération des chasseurs de la Charente, Bruno Meunier, est moins inquiet. "Pour la reproduction des faisans et des perdrix, on a eu un temps favorable. Et je pense que le gibier s'est adapté car il n'y a pas eu de mortalité importante."

L'inquiétude de Patrick Szewc, armurier à Châtelaillon-Plage Copier

Le président départemental de la Fédération des chasseurs de la Charente, Bruno Meunier, est moins inquiet Copier

Toujours moins de chasseurs

La Charente-Maritime compte officiellement un peu plus de 16.000 chasseurs cette année, contre 16.300 l'an dernier, essentiellement à cause de la courbe des âges. La tendance est identique en Charente, où la Fédération des chasseurs compte 10.300 adhérents, c'est-à-dire 200 de moins qu'en 2021.

Les chasseurs seront confrontés, à partir de la mi-février 2023, à une nouvelle mesure : l'entrée en vigueur de l'interdiction d'utiliser des munitions avec du plomb dans et à proximité des zones humides..