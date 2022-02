Les chasseurs sarthois disent non à l'interdiction de la chasse le week-end

Faut-il interdire la chasse le week-end et durant les vacances scolaires ? La question est posée après le nouvel accident mortel qui s'est produit le week-end dernier dans le Cantal où une randonneuse de 25 ans a été tuée par une jeune chasseuse de 17 ans. Il s'agit du quatrième décès depuis l'ouverture de la saison de chasse en France. En réaction, plusieurs personnalités politiques se sont exprimées pour une interdiction de la chasse le week-end. En Sarthe, la proposition est accueillie froidement par les 10 000 chasseurs que compte le département.

Même s'il déplore ce nouvel accident de mortel, "c'est un mauvaise procès fait aux chasseurs" dit Henri-Jacques de Caumont la Force, président de la fédération de la chasse en Sarthe : "C'est malheureux cet accident. C'est un drame évidemment mais il y a un risque dans toute activité. Je pourrais prendre l'exemple du ski avec la mort d'une petite fille sur les pistes, il y a des accidents de la route tous les jours. Ceci dit notre rôle à nous fédération est de délivrer des formation pour se rapprocher du risque en zéro. Mais nous savons tous que ce risque zéro n'existe pas".

Des accidents en baisse depuis 20 ans

L'an dernier, la chasse a fait sept morts en France (dont six chasseurs) mais depuis 20 ans le nombre d'accidents de chasse baisse régulièrement. Il est ainsi passé de 232 en 2000 à 80 l'an dernier. "Beaucoup d'efforts ont été faits" rappelle aussi Jean-Pierre Vélot, chasseur-louvetier. Son rôle est de rappeler les consignes de sécurité lors des battues. "On est beaucoup plus rigoureux. On détermine les angles de tirs, les positions de chaque chasseur, on repère les habitations, les routes et les chemins. Tout est fait pour limiter au maximum le risque de tirer sur quelqu'un". En outre, une formation de rappel sécurité est désormais obligatoire tous les 10 ans (loi du 24 juillet 2019). "Après cela reste des armes et donc ça restera dangereux" concède Jean-Pierre Vélot.

La fin de la chasse

En revanche interdire la chasse le week-ends et pendant les vacances n'a pas de sens pour lui : "Si vous limitez les jours de chasse, vous allez limiter considérablement le nombre de chasseur. Et si vous limitez le nombre de chasseurs, vous allez limiter les prélèvements de gibiers et par voie de conséquence aggraver la situation des dégâts agricoles qui sont déjà importants". Selon l'administrateur de la Fédération départementale de la chasse, les dégâts agricoles causés par le gros gibier se sont élevés à 450 000 € l'an dernier en Sarthe. Pour le président des chasseurs sarthois, cela signifierait aussi "de facto la fin de la chasse. C'est un loisir et les loisirs ne se pratiquent pas les jours de travail. Si l'on interdit de chasser le week-end, il faut être clair : il n'y aura plus de chasseurs".