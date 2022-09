Les chasseurs sont de retour ce weekend en Côte-d'Or

L'ouverture de la chasse ce weekend en Côte-d'Or ! Evénement attendu par les 10500 chasseurs dans le département. Une saison placée sous le signe de la sécurité, on en parle avec le président de la Fédération de chasse en Côte d'Or.

Pascal Sécula, une formation sécurité est donc obligatoire pour tous les chasseurs, tous les dix ans. Ça consiste en quoi exactement ?

Elle a été mise en place dans le cadre de la réforme de 2019. Et ça consiste à faire passer à tous les chasseurs, sur dix ans, une demi-journée de formation théorique, mais qui sont des rappels de sécurité élémentaires. En fait, on analyse les accidents, les accidents graves qui ont pu avoir lieu sur les terrains et on détermine la cause bien évidemment, et on explique pourquoi c'est arrivé et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc on sait que les accidents 70 % sont dus à des erreurs véritablement au non-respect des consignes de sécurité.

Des accidents de chasse, on en a beaucoup en Côte d'Or ?

Des accidents graves, heureusement, et je croise les doigts quand je dis ça, non, on n'en a pas, on n'en a pas beaucoup, on en a pas plus que dans les autres départements. On en a eu il y a 10 ou 20 ans. Il y a eu des accidents mortels malheureusement sur autoroute. On ne va pas crier victoire avant, mais depuis maintenant quelques années, on n'a pas de grave accident dans le département de la Côte d'Or. Mais attention sécurité.

Est-ce-que par exemple, c'est obligatoire en forêt pour un chasseur de porter un gilet orange ?

C'est obligatoire. C'est dans le cadre du schéma départemental de gestion cynégétique qui vient d'être renouvelé par Monsieur le Préfet tout dernièrement. De toute façon, tout chasseur doit porter une veste, un gilet fluorescent, quel que soit le type de chasse : battue, grand gibier, sauf le petit gibier. Non, ça, c'est pas obligatoire sur le petit gibier.

Pour les promeneurs qui se baladent en forêt, parfois, il y a un peu de stress quand on entend au loin des chasseurs, quand on a des enfants, quand on fait du VTT, etc. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces promeneurs du dimanche pour les rassurer ?

Le stress, je comprends. D'abord, on leur dit bienvenue, venez nous voir, parler aux premiers chasseurs que vous rencontrerez. Il y a des panneaux de signalisation qui indiquent sur les chemins d'accès là ou la chasse est en cours. Ça aussi, ça fait partie des obligations réglementaires et donc on a aussi mis en place dernièrement. C'est l'année dernière et ça, ça a été financé par la Fédération des chasseurs de Côte d'Or. On doit être cinq départements en France à le faire : une application, téléchargeable gratuitement par tout le monde. C'est la Fédération qui l'a financée. Quand vous l'ouvrez, vous tapez la commune, et vous avez la carte de votre commune et les zones si elles sont chassées ou pas ou si elles sont chassables, plus exactement.

Application qui s'appelle Chasse infos, on le rappelle si vous voulez la chercher pour la télécharger sur votre téléphone.