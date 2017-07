Les châtelains du Limousin : au château de Bonneval 1000 ans d'histoire ... et le soleil du Brésil

Le château de Bonneval en Haute-Vienne abrite la même famille depuis un millénaire. Aujourd'hui c'est le marquis Géraud de Bonneval qui l'habite avec son épouse Marta. Elle est brésilienne mais elle connait toute l'histoire de ce château où elle a apporté sa touche personnelle au fil des années.

Au château de Bonneval, même sous les nuages le soleil est toujours présent , on le doit sans doute à la marquise Marta de Bonneval , native du Brésil et qui a apporté dans cette immense demeure une petite ambiance de carnaval.

Marta de Bonneval a une préférence pour la période du Moyen âge © Radio France - Françoise Ravanne

Le château de Bonneval n'est pas un musée, on y vit quotidiennement au rythme de la marquise et du marquis qui adorent y recevoir leurs amis, mais qui ouvrent aussi leur domaine au public pour des visites de ce patrimoine exceptionnel riche en histoire et où sont passés des personnages tels que Henri De Navarre lors de la bataille de la Roche l'Abeille. Pour les détails sur les dates Marta de Bonneval est imbattable. "Elle connait mieux que moi l'histoire de ce château" explique son mari.

"J'adore ce château je ne donnerai ma place à personne" Marta de Bonneval

Toute petite, au Brésil, la marquise qui n'était pas encore marquise rêvait d'une vie de châtelaine ... et bien sûr de rencontrer comme beaucoup de petites filles un prince charmant. "Vivre ici est un privilège, c'est magnifique", toutes les pièces ont une histoire" explique t-elle . Et le marquis de Bonneval ajoute : " Nous vivons comme des gens normaux même si c'est vrai que nous avons le devoir de maintenir ce lourd patrimoine" Un patrimoine qu'il parcourt de pièce en pièce avec respect.

Marta et Géraud de Bonneval dans la cour intérieure du château © Radio France - Françoise Ravanne

Châtelains au 21 ème siècle, un métier à 100 %

Les de Bonneval organisent aussi des concerts, des conférences et des expositions temporaires comme cet été sur la porcelaine. ils accueillent aussi dans l'immense parc du château des mariages, "mais ça reste notre maison et ici nous n'avons pas de meubles ikéa, chaque meuble a traversé des décennies voire des siècles" expliquent ils.

La chambre où a dormi Henri de Navarre avant qu'il devienne Henri IV © Radio France - Françoise Ravanne