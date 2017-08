Les châtelains du Limousin : dans la vallée de la Vézère c'est un féru d'histoire qui habite le château de Comborn

Notre série de l'été consacrée à la vie des châtelains du Limousin : Aujourd'hui c'est dans la vallée de la Vézère, à Orniac que nous nous rendons. Au château de Comborn, un ancien château fortifié mais qui tient encore debout grâce au travail de ses propriétaires Jean pierre et Régine Bernard.

"Ce n'est pas seulement la beauté des lieux mais surtout l'histoire qui nous a conduit ici" explique Jean-Pierre Bernard. Avec sa femme Régine, Ils ont quitté le monde de la finance pour venir ici et s'adonner à temps complet à la restauration de ce château fortifié dont il fallait dans un premier temps consolider les vestiges. Des vestiges qui remontent aux celtes explique avec fierté notre châtelain dont le travail minutieux a permis de remonter le temps siècle après siècle. " ici il n'y a pas un château mais trois châteaux" même s'il n'en reste parfois que des traces , hormis l'entrée du domaine très bien conservée et le bâtiment où résident les Bernard.

"Nous sommes simplement les habitants d'un château assez rustique" Jean-Pierre Bernard

Jean-Pierre et Régine Bernard ne se considèrent pas comme des châtelains même si de leur domaine, ils dominent la Vézère comme le faisait autrefois toute une lignée de seigneurs. Des seigneurs qui font partie du quotidien de Jean-Pierre Bernard puisqu'il passe désormais son temps à comprendre qui ils étaient et comment ils vivaient. "c'est tout ça que je raconte aux visiteurs" car le château est ouvert au public , et souvent ce sont des passionnés d'histoire comme Jean-Pierre Bernard qui viennent ici.

Régine et Jean-Pierre Bernard , des amoureux de l'histoire du château de Comborn © Radio France - Françoise Ravanne

"Nous avons racheté ce château aux descendants des Comborn, et ça me fait sourire car c'est moi qui aujourd'hui leur raconte leur histoire" s'amuse Jean-Pierre. Victime d'un grave accident lors de la restauration du château, il laisse le soin à sa femme, Régine, d'emmener les visiteurs découvrir les dessous du château comme une cave qui date du XI siècle. Ils ont aussi installé un petit musée avec tous les objets retrouvés lors de fouilles.

L' un des secrets du château de Comborn : Une cave du XI siècle © Radio France - Françoise Ravanne

Mirabeau a séjourné ici, Jean-Baptiste Sirey, l'un des fondateurs du code civil y a vécu, raconte encore notre châtelain , mais il n'en a pas encore fini avec les archives. Quand ce château aura livré tous ses secrets, il envisage d'écrire un livre. Pour Jean-Pierre Bernard, c'est un devoir pour les futures générations et il ajoute " Cette histoire ne nous appartient pas ... et je ne sais pas d'ailleurs si ce n'est pas plutôt le château qui nous possède"