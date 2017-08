Les châtelains du Limousin : A Walmath les nouveaux propriétaires ont sauvé le château de la ruine

Il y a des châteaux qui se transmettent d'une génération à l'autre mais pas celui de Walmath à Saint-Laurent-les-Eglises. On y pénètre par un immense parc et au bout... la propriétaire des lieux, Françoise Duchambon, arrivée ici il y a un peu plus de 20 ans pour assouvir la passion de son mari.

C'est en 1994 que Françoise Duchambon et son mari, aujourd'hui décédé, ont acheté le domaine de Walmath proche des Monts d'Ambazac. "Quand nous sommes arrivés il n'y avait rien, il pleuvait dedans, Walmath était une ruine, le château avait été pillé" raconte t-elle.

"Mon mari a toujours voulu acheter un château. C'était une véritable passion, nous avons acheté à crédit notre premier château dans la Vienne" mais le couple natif de Rochechouart a voulu revenir en Limousin. Le château de la Vienne a donc été revendu et c'est par Walmath qu'ils ont été séduits. Sauf qu'il fallait tout refaire et tout ça par leurs propres moyens.

La salle de bal a été entièrement restaurée et sa verrière reconstituée © Radio France - Françoise Ravanne

Françoise Duchambon raconte l'épopée d'une restauration qui n'est toujours pas terminée Copier

Le château de Walmath a été construit au milieu du 19 eme siecle par un brillant ingénieur, Jean-Baptiste Mignon, un collaborateur de Gustave Eiffel et à Walmath, on retrouve une charpente métallique dans les écuries mais aussi dans les serres dont certaines tombent en ruine.

Françoise Duchambon devant les serres sorties des usines Eiffel © Radio France - Françoise Ravanne

Françoise Duchambon avoue avoir parfois eu envie de baisser les bras devant l'ampleur de la tâche mais ses enfants ont repris le flambeau et continuent à restaurer les 35 pièces du Château. Etre châtelain au 21 ème siècle à Walmath n'est pas une mince affaire. Pour faire face aux lourdes charges, le rez-de-chaussée est loué très souvent les weekends pour des réceptions. Mais l'été, le château se visite les mercredis avec l'office de tourisme . Ces jours là Françoise Duchambon se fait un plaisir d'offrir un goûter aux visiteurs.